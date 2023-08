On ne peut pas dire que Disney+ rechigne à produire des séries Marvel, en plus des innombrables films à destination des salles obscures. Toutefois, hormis un ou deux shows télévisés, l'investissement n'a pas vraiment porté ses fruits. Les critiques ont fusé, et fusent encore d'ailleurs, pour plusieurs raisons. Des avis négatifs parfois très tranchés qui ont fait réagir. Le géant de la SVOD veut réaliser moins de choses... et tout miser sur la qualité. Des efforts qui se verront probablement sur la durée, ou pas, et même les séries les plus controversées devraient en profiter.

De nouveaux épisodes pour cette série Disney+ Marvel laminée

Après un accueil glacial d'un jeu, d'une série ou encore d'un film, on ne s'attend pas forcément à voir une suite. Mais dans certains cas, les créateurs persistent pour essayer de rendre une meilleure copie. Et c'est vraisemblablement ce qui va se passer pour une série Disney+ qui s'est fait démolir par les abonnés, et les fans du MCU tout court. De laquelle s'agit-il ? Moon Knight ? Hawkeye ? Miss Marvel ? Aucune de ces trois là. Non, le show TV très critiqué de la plateforme n'est autre que She Hulk.

La présence de la pétillante et très talentueuse Tatiana Maslany (Orphan Black) n'aura pas suffi à sauver la série Disney+ du naufrage. On passera évidemment sur les commentaires de type « c'est nul car c'est une femme », pour un personnage qui est autant féminin que masculin à la base, afin de ne retenir que les vrais problèmes soulevés. La qualité désastreuse des effets spéciaux et l'humour qui n'a pas été au goût de tous.

Eh bien en dépit de tout cela, sachez qu'une saison 2 de She Hulk : Avocate pourrait être annoncée par Disney+ dans les prochains mois. C'est du moins ce que soutient MyTimeToShineHello. « La saison 2 de She Hulk est en cours de développement. Ou devrais-je dire qu'elle le sera après la grève des scénaristes et des acteurs » (via Twitter). À prendre avec les pincettes de rigueur, mais la réalisatrice Jessica Gao espère prolonger les aventures de la géante verte. « Je ne peux pas répondre avec certitude car c’est Kevin Feige qui décide de ce qui ce passe avec l’univers de Marvel. Mais j’espère que l’on aura droit encore à des aventures Marvel avec She-Hulk. La fin de cet épisode de la saison 1 va vous laisser songeur… » a déclaré la principale intéressée au micro d'Allociné.

Une saison 2 pour She Hulk, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Une saison 2 pour She Hulk, une bonne ou mauvaise idée de la part de Disney+ ? Les premières réactions sont parfois assassines... « Ok, du coup j'espère que la grève va continuer »; « S'il vous plaît, non, le MCU est déjà mort »; « Juste plus de yoga Hulk »; « C'est malheureux »; « Personne ne veut ça », « LOL, Marvel n'apprend rien » peut-on lire sur Twitter.

Mais au milieu de tout cette vague négative, il y a quand même des messages positifs et plus nuancés que ceux ci-dessus. Vraiment. Des gens veulent voir revenir She Hulk sur Disney Plus. « Si c'est vrai, j'aimerais que la saison 2 se prenne un peu plus au sérieux avec moins de bris du quatrième mur. She Hulk peut être légère, mais pas à ce point. Elle n'a pas besoin de briser le 4ème mur à chaque épisode. Et je voudrais des flashbacks sur ce qu'il s'est passé à Sakkar »; « Eh bien, c'est la meilleure nouvelle Marvel que j'ai entendue depuis longtemps ! »; « Prenez mon argent, je suis impatient(e) »; « Oui. C'est genre dans mon top 3 des séries Marvel Disney+ du moment. She Hulk a toujours été l'un de mes personnages préférés quand j'étais enfant. Je l'ai vue la première fois dans le vieux dessin animé au début des années 2000 ».

Il y a donc des défenseurs et des détracteurs, mais où se situent le(s) auteur(s) du comics ? Du côté de la production. Dan Slott, un scénariste qui a tracé sa route chez Marvel et DC, avait mis les choses au clair. « À tous ceux qui disent que la série n'était pas fidèle aux comics… Je suis le gars qui a écrit le plus de numéros de She-Hulk que n'importe qui d'autre. J'ai lu chaque bande dessinée de chaque version. Et je le dis pour mémoire : cette série est l'adaptation la plus précise de tout le MCU ». Ce qui est sûr, c'est que ce n'est visiblement pas la peine d'attendre un changement de ton. La réalisatrice affirme que les commentaires n'ont rien changé avant la sortie, vu que tout était dans la boîte, mais qu'il n'y aura pas non plus d'incidence à l'avenir.

Crédits : Disney.

L'avenir des séries Marvel Disney+ : qualité vs quantité

En revanche, on peut tabler sur de meilleurs effets spéciaux après la révolte des employés. Les deadlines de plus en plus ridicules à tenir, pour sortir les films et les séries dans des délais très courts, et les salaires jugés trop bas, sont les multiples gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Les salariés ont donc décidé de créer un syndicat pour faire entendre leur voix et lutter contre les pratiques de Disney+ et autres. « Pendant près d'un demi-siècle, les travailleurs de l'industrie des effets visuels se sont vu refuser les mêmes protections et avantages que ceux dont bénéficient leurs collègues et équipiers depuis les débuts de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Il s'agit d'une première étape historique pour les travailleurs de l'industrie VFX, qui se rassemblent d'une voix collective pour exiger le respect de ce qu'ils font » a indiqué l'artiste Mark Patch.

De meilleurs effets spéciaux, c'est un pas en avant, mais encore faut-il que les employés soient entendus. Lorsque que l'on voit l'avancée de la grève des scénaristes et des acteurs, c'est malheureusement très loin d'être gagné pour eux. Pour renouer avec le succès, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, veut moins de séries Disney+ afin que chacune d'entre elles aient l'occasion de respirer. « Nous voulons que Marvel Studios et les projets MCU se démarquent vraiment et se tiennent au-dessus. Ainsi, les gens le verront à mesure que nous avancerons dans les phases 5 et 6. Le rythme auquel nous diffusons les émissions Disney + changera afin qu'ils puissent avoir chacun une chance de briller ».

Enfin, d'après une rumeur, la firme de Mickey pourrait être moins regardant sur la violence avec des productions TV-MA (ndlr : Mature Audience Only). Daredevil Born Again et la potentielle nouvelle série The Punisher pourraient être des porte-étendards de cette direction.