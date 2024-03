L'une des séries les plus anciennes et les plus cultes de tous les temps revient très prochainement sur Disney+. Et ça s'annonce explosif d'après les premiers extraits.

Disney+ rationne ses nouveautés par rapport à Prime Video, et surtout Netflix, mais cela n'empêche pas la plateforme d'avoir de belles sorties. Et le meilleur exemple pour démontrer cela est sans doute la série Shogun. Un show télévisé sorti de nulle part avec néanmoins une grosse tête d'affiche, l'acteur Hiroyuki Sanada, qui offre une plongée de haut vol dans l'ère Edo du Japon. Les abonnés sont tombés sous le charme dès le premier épisode, et c'est l'une des séries les plus appréciées jamais vues. Le service de SVOD va continuer sur sa lancée en s'appropriant cette fois une oeuvre absolument iconique.

Une nouveauté Disney+ de mai 2024 hyper attendue

Des séries « longues », il y en a un paquet, mais aucune n'arrive à la cheville de Doctor Who, surtout dans le domaine de la science-fiction. Ce programme a battu tous les records puisqu'il a été lancé en 1963 par la BBC, soit il y a plus de 60 ans. Et pour les britanniques, cela dépasse le cadre du divertissement, c'est une véritable institution. Un monument qui a été créé dans le but de divertir évidemment, mais qui a eu également dès le départ une portée pédagogique pour les plus jeunes. La série Doctor Who a été un moyen comme un autre d'enrichir leur culture avec des thèmes sur l'histoire et la science, avec des concepts comme les extraterrestres ou le voyage à travers l'espace et le temps qui sont au cœur du synopsis.

Après plus de 60 ans, avec près de 900 épisodes, Doctor Who est de retour dans les nouveautés Disney+ de mai 2024 avec des épisodes totalement inédits. Et il y a de gros changements ! Normalement, ce devrait être la saison 14, pour l'arc moderne débuté en 2005, sauf qu'il s'agit d'un soft reboot. Il faut alors faire en quelque sorte table rase du passé puisqu'on repart à la saison 1. Une nouvelle ère pour une série qui sera diffusée en même temps sur Disney+ et la BBC... avec un nouveau Docteur. Le quinzième du show qui sera incarné par Ncuti Gatwa. L'acteur pétillant qui a participé à la série Netflix Sex Education.

Pour ne pas perdre tout le monde, ce nouveau Docteur a été introduit à l'occasion des épisodes spéciaux des 60 ans de Doctor Who, disponibles sur Disney+. On va éviter de spoiler, mais son entrée a chamboulé l'un des concepts majeurs de la série.

Le retour de la série Doctor Who avec Ncuti Gatwa (Sex Education)

Cette série historique s'offre donc un nouveau départ sur Disney+ avec un casting jeune et frais. Mais pour autant, on retrouvera différents éléments comme ce personnage excentrique qui voyage à travers l'espace et le temps à bord du TARDIS. Une très ancienne cabine de police britannique bleue. Pour le coup, Ncuti Gatwa devrait être comme un poisson dans l'eau, et ça transparaît d'ailleurs dans la récente bande-annonce. En recrutant l'acteur, la production garde intact cette idée de personnage unique qui change d'apparence, lui permettant de dévoiler une autre facette de lui-même. Un soft reboot prometteur sur Disney+ ? Il est en tout cas entre de bonnes mains.

Russell T. Davies, qui a rejoint la production en 2005, est encore aux commandes. Pour titiller la fibre nostalgique des fans, le producteur a même réussi à convaincre le scénariste Steven Moffat de revenir. Il est l'auteur de certains des épisodes les plus cultes. Cependant, et c'est la mauvaise nouvelle, il ne sera pas constamment présent sur la série Disney+. Il n'a en effet signé que pour un seul épisode. Rendez-vous le 11 mai 2024 pour ce redémarrage de Doctor Who.