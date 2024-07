Le catalogue de Disney+ est un mélange de programmes déjà éprouvés et de créations originales. Dans le même temps et à l'instar d'autres services comme Netflix, il arrive à la plateforme de reprendre des séries à succès pour les développer. On l'a vu notamment avec l'annonce surprise du show d'animation X-Men 97, qui est la suite de X-Men 92, mais aussi avec une autre série britannique légendaire. Un retour qui a séduit en partie, mais peut-être pas suffisamment pour que l'aventure avec la firme aux grandes oreilles puisse continuer. Ca sent mauvais...

Une série historique en danger sur Disney+

Disney+ a signé l'un de ses meilleurs mois avec ses nouveautés de mai 2024. Dans la catégorie des films, le service de SVOD a ajouté Iron Man, l'un des longs-métrages Marvel les plus réussis, et l'un des plus gros succès de tous les temps, Avatar 2 : La Voie de l'Eau. Mais l'un des événements de cette année, ça a été le reboot de la série culte Doctor Who, avec Ncuti Gatwa (Sex Education) dans le rôle principal. Après plus de 60 ans, la production britannique de la BBC s'est offert une audience internationale en débarquant sur Disney+. Une saison en charge d'introduire un nouveau Docteur donc, et d'amorcer le début d'un « Whoniverse » sur le long terme.

Si l'on en croit les informations de Deadline, la série Doctor Who avec Ncuti Gatwa pourrait être abandonnée par Disney+ après la saison 2 et le spin-off The War Between the Land and the Sea. Pour commencer, la plateforme n'aurait pas spécialement mis en avant le show durant certains événements. Mais ce qui pourrait précipiter la chute de cet arc inédit, ce sont les audiences. « Les audiences sont un problème » selon une source. « Elles sont [les audiences] toujours en baisse par rapport aux épisodes spéciaux, et ceux avec Jodie Whittaker [le treizième Docteur] » ajoute une autre.

Le show TV Doctor Who avec Ncuti Gatwa annulé ?

Vers une annulation de Doctor Who sur Disney+ ? À ce stade, c'est de la spéculation, mais ce n'est pas inconcevable. On a vu il y a quelque temps que le service était prêt à tout pour faire des économies, en supprimant des films et des séries. Et la firme de Mickey a déjà dépensé 100 millions de dollars dans l'opération pour deux saisons de Doctor Who et le spin-off The War Between the Land and the Sea.

« Disney devra prendre une décision » estime l'un des interlocuteurs de Deadline. Pour le moment, la saison 2 verra bien le jour, tout comme le spin-off qui va entrer en tournage prochainement. En revanche, Disney+ aurait peut-être préparé une porte de sortie avec le final de la saison 2. La conclusion pourrait refermer l'arc de Ncuti Gatwa pour permettre une éventuelle reprise plus tard, mais sans la plateforme de streaming vidéo.

