L'univers de la SVOD est impitoyable et tout le monde est logé à la même enseigne. Netflix, Disney+, Prime Video, Max ou Apple TV+ scrutent l'audience de leurs programmes à la loupe et sont prêts à tout arrêter du jour au lendemain si elle n'est pas à la hauteur des prévisions internes. Une décision qui peut aussi parfois être motivée par de mauvaises critiques. Souvent, ces deux points sont d'ailleurs étroitement liés... mais pas tout le temps et on en a aujourd'hui la preuve. Disney+ annule en effet encore une série très appréciée après seulement deux saisons.

Une nouvelle série très appréciée mise à mort par Disney+

À moins d'un twist digne d'un film de M. Night Shyamalan, il n'y a presque aucune chance de voir une saison 2 de She-Hulk. Étant donné le tollé auquel a fait face la série Marvel Disney+, la firme aux grandes oreilles ne risque pas de lui accorder une seconde chance. Et c'est loin d'être la première fois que cela se produit. Après seulement une saison, le show télévisé Willow a été complètement abandonné, et même pire, totalement supprimé de la plateforme au même titre que son making-of. La société avait justifié cet acte dans le but de réaliser des économies à l'époque.

En août dernier, Disney+ a également révélé qu'il ne fallait pas s'attendre à une suite pour Star Wars The Acolyte. Avec un score Rotten Tomatoes catastrophique de 18% (téléspectateurs), le service SVOD se passera volontiers de ce projet qui a été la cible de vives critiques. À qui le tour ? Marvel's Moon Girl et Devil le Dinosaure s'arrête après deux saisons seulement, alors que les avis sont pour le coup positifs - 100% (presse) / 98% (téléspectateurs) sur Rotten Tomatoes.

L'information a d'abord été dévoilée par le compte X Owlphibia, puis confirmée par des personnes ayant œuvré sur cette série Disney+. « Ce qui craint, c'est que plusieurs d'entre nous chez Disney le savaient depuis longtemps, mais ne pouvaient pas le dire ouvertement » a déclaré l'une d'elles en réponse au scoop de l'internaute. Moon Girl et Devil le Dinosaure est une série d'animation qui raconte l'histoire de Lunella Lafayette, une super-génie de 13 ans, et de son T-Rex Devil le Dinosaure. Une héroïne aux capacités intellectuelles surdéveloppées qui doit protéger son quartier avec son fidèle compagnon. La saison 1 est disponible sur Disney+.

Source : owlphibia via X.