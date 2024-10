La série Severance continue de passionner les fans, et il semblerait que les créateurs aient déjà des projets pour la suite. Alors que la saison 2 n'a même pas encore été diffusée, des discussions sur une saison 3 sont déjà en cours. Une nouvelle excitante pour les amateurs de cette série intrigante, diffusée sur Apple TV+.

Un succès qui ne faiblit pas sur Apple TV+

Depuis son lancement en 2022, Severance a rapidement conquis le cœur des spectateurs. Avec une note impressionnante de 97 % sur Rotten Tomatoes et 14 nominations aux Emmy Awards, la série a su marquer les esprits. Le concept est simple mais efficace : des employés de l'entreprise Lumon subissent une procédure qui sépare leurs souvenirs professionnels de leurs souvenirs personnels, créant ainsi deux identités distinctes.

Le casting, porté par Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette et John Turturro, et la réalisation de Ben Stiller, ont contribué à ce succès fulgurant. La première saison a laissé les fans sur un cliffhanger haletant, avec de nombreuses questions en suspens. Et il semble que la saison 2, attendue pour le 17 janvier 2025, ne soit que le début d'une histoire plus longue.

Une saison 3 déjà en préparation ?

D'après le co-producteur exécutif Mohamad El Masri, l'équipe de Severance ne se contente pas de la saison 2. Ils réfléchissent déjà à ce qui pourrait venir après. Dans une interview récente, il a révélé que les créateurs ont commencé à planifier la suite de l'intrigue dès l’écriture de la saison 2. "Nous parlions déjà de la fin de la série pendant la production de la saison 2", a-t-il expliqué. Cela montre à quel point l’équipe est investie dans l’avenir de la série et veut offrir une histoire cohérente sur plusieurs saisons.

Apple TV+ n'a pas encore confirmé officiellement une troisième saison, mais le travail semble déjà avoir commencé. Les créateurs veulent aussi réduire les délais entre les saisons, contrairement à la longue attente précédente. La période entre les saisons 1 et 2 avait frustré de nombreux fans, d’où cette volonté de raccourcir l’attente.

Source : indiewire