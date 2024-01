Bob Iger, le grand patron de la firme de Mickey qui a créé lors de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, a été clair sur ses plans pour Disney+. Il faut une meilleure optimisation des contenus produits par la plateforme de SVOD qui en a reçu visiblement beaucoup trop ces dernières années. Une manière un peu déguisée de dire aussi qu'il est nécessaire de réaliser des économies, et pour cela, un paquet de films et séries ont été supprimés. Alors certes, les programmes étaient pour la majorité inconnus des abonnés, mais la saison 1 de Willow est quant même passé à la trappe, ce qui a mis en colère les téléspectateurs. Une autre série est aujourd'hui victime de la politique de la firme.

Une série Disney+ arrêtée après une saison seulement

La série Willow a été annulée après une saison seulement, mais en plus, elle a été retirée du catalogue. Il est donc impossible pour les fans de regarder la suite du film culte avec Warwick Davis. Quelques temps après cette annulation, Disney+ récidive et n'ira pas plus loin avec Américain de Chine, le show télévisé avec deux acteurs d'Everything Everywhere All at Once : Michelle Yeoh et Ke Huy Quan. Une série qui a été un carton critique avec les scores (très) élevés de 94% (presse) et 81% (spectateurs) sur Rotten Tomatoes.

Alors pourquoi une telle décision de la part de Disney+ ? Comme souvent, les chiffres réalisés par Américain de Chine n'étaient visiblement pas à la hauteur des projections. « Selon une personne au courant de ce choix, Disney était très heureux de la créativité de la série, mais l'audience n'a pas été suffisante pour valider la production d'une deuxième saison. Les producteurs ont l'intention de vendre la série à d'autres diffuseurs » (via Variety).

Le public n'a donc pas été au rendez-vous ou du moins pas assez pour que Disney+ se risque à investir dans de nouveaux épisodes. Américain de Chine est une série adaptée du roman graphique American Born Chinese de Gene Luen Yang, déjà à l'origine d'Avatar The Last Airbender. L'histoire se focalise sur Jin Wang, un ado américain d'origine chinoise, dont la rentrée scolaire va être chamboulée par la rencontre avec un étudiant étranger. Il va alors se retrouver malgré lui au milieu d'un affrontement entre des dieux chinois. Au global, les gens sur la Toile sont très déçus par ce non renouvellement et ne comprennent pas cette décision.

La saison 2 d'Américain de Chine sur Netflix ?

Une saison 2 pour Américain de Chine est-elle encore possible après le rejet de Disney+ ? Au moment de la sortie de la série, Gene Luen Yang avait comparé le show TV aux comics. « Le format des séries télévisées me rappelle les comics de super-héros mensuels où l'on peut continuer l'histoire. On peut développer l'univers et nous aimerions faire cela avec la mythologie chinoise en introduisant beaucoup, beaucoup plus de personnages » (via EW). Michelle Yeoh, qui incarne Guanyin Pusa dans Américain de Chine, était aussi de cet avis. « Les possibilités sont infinies. Les histoires qui peuvent être racontées contiennent tellement de couches complexes que les scénaristes et les réalisateurs ont beaucoup d'espace pour s'exprimer. Le terrain de jeu est immense » avait-elle dit au micro d'Entertainment Weekly.

Disney+ renonce à la série, mais comme indiqué par Variety, les producteurs, non. Ces derniers recherchent activement une autre maison et ça pourrait se jouer entre deux candidats. On verrait bien Netflix ou Prime Video offrir une saison 2 d'Américain de Chine au regard de leur catalogue, à l'inverse d'Apple TV+ par exemple. Mais le manque d'audience pourrait faire fuir la firme au N rouge qui est également très attachée aux chiffres. À suivre...