Bien que la série She-Hulk ait apporté un vent de fraîcheur dans le MCU, en misant sur l'humour avec un mélange unique de comique de situation et de dialogues bien écrits. Manque de bol, la série s'est fait détruite par la critique et les spectateur d'ailleurs. Le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous et le résultat ne s'est pas fait attendre. Bien que She Hulk introduit de nouveaux (et d'anciens) personnages, c'est très mal engagé pour la suite. Marvel et Disney+ sont légèrement frileux.

Une Serie Marvel en moins sur Disney+

C'est The Direct qui nous rapporte que Tatiana Maslany, l'actrice principale de la série, a exprimé ses doutes quant à la réalisation d'une saison 2, évoquant notamment un gros dépassement du budget alloué par Disney comme raison principale. « Je ne pense pas que cela va arriver. Je pense que nous avons dépassé notre budget, et Disney a dit Non merci», a-t-elle déclaré.

Le commentaire sur le budget n'est pas vraiment étonnant lorsque l'on voit le nombre incalculable d'éléments en CGI à l'écran. Sans compter que la série elle-même se moque de ses limites dans certains épisodes. Il n'empêche que beaucoup se demandent où sont passés tous ces millions de dollars, tant les effets spéciaux sont parfois disgracieux et la réalisation n'est pas vraiment au niveau. C'est d'ailleurs ce qui est globalement reproché à la série, ça et son manque d'impact aussi. L'humour c'est bien, mais la série ne s'attarde que trop rarement sur la partie juridique qui aurait pourtant pu être intéressante. Et ce n'est pas l'intervention de Matt Murdock qui sauvera les meubles malheureusement.

Ce bon vieux Daredevil est ici quelque peu malmené avec une facette de lui qu'on ne connaissait pas et que l'on n'était pas spécialement pressé de découvrir. Un Daredevil amusant, drôle qui fait des blagues à la Marvel... la sauce n'a pas vraiment pris. En espérant qu'il y aura du mieux dans sa série perso, Daredevil Born Again. La série Disney+ Echo nous a prouvé qu'il était possible d'avoir un traitement réaliste, sombre et dramatique de certains aspects du MCU, alors on croise les doigts.