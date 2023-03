Cela vous a peut être échappé, mais la saga Pirates des Caraïbes est une adaptation de l'une des plus célèbres attractions de Disney. Elle a ouvert pour la première fois en 1967 à Disneyland et depuis, elle a vu le jour partout et notamment dans la version française du parc de Mickey. Eh bien dans le même ordre d'idée, Disney souhaite faire de même avec... La Maison Hantée.

Disney veut vous donner le grand frisson

L'attraction The Haunted Mansion a ouvert en 1969 et elle a eu le droit à plusieurs déclinaisons dans d'autres parcs dans notamment le Phantom Manor en France en 1992. Il s'agit de l'une des attractions les plus appréciées par les visiteurs, du fait de son ambiance et du travail assez fabuleux en terme de décor. Forcément il n'en fallait pas plus à Disney pour en faire une adaptation cinématographique dont vous pouvez retrouver la première bande annonce ci-dessus.

Bouh !

Le film est prévu pour le 26 juillet 2023 et devrait mettre à l'honneur les actrices et acteurs Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson. Le film est réalisé par l'américain Justin Simien derrière le film Dear White People. Il est amusant de noter que l'on retrouve notamment les très morbides tableaux dans le film, même si ceux-ci différent un peu des versions que l'on a dans la version française de l'attraction.

En effet contrairement à la maison française qui s'inspire des demeures victoriennes, la version du parc américain s'inspire des villas de la Nouvelle-Orléans.

Une architecture très différente de Disneyland Paris.

Pour le synopsis de ce nouveau film Disney, voilà ce que l'on sait :