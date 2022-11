Le rival de Netflix revoit complètement son offre. Aux États-Unis, Disney+ revoit ses prix à la hausse et annonce un nouvel abonnement avec des publicités. Est-ce pire que chez son concurrent ?

Un abonnement avec des pubs Disney+

Disney+ va désormais se décliner en deux forfaits différents. Jusqu’ici la plateforme de streaming regroupant les productions Disney, Marvel, Star Wars et consorts se différenciait de la concurrence par son abonnement unique malgré des packs complémentaires (Hulu, ESPN). Les choses vont changer sur le continent américain. Dès le 8 décembre 2022, l’abonnement passera de 7,99 à 10,99 dollars par mois, soit une hausse de 30%. Comme son rival, la plateforme va également introduire un nouvel abonnement moins cher, mais avec de la publicité.

Facturée 7,99 dollars par mois, cette solution introduira des publicités partiellement intrusives : elles apparaîtront avant le début de la vidéo et tout au long de la lecture. « C’est similaire aux publicités lors d’une émission de télévision traditionnelle », explique Disney+ sur son site. Au total, ce sont 4 minutes de pub qui seront diffusées toutes les heures. A titre de comparaison, Netflix affiche en moyenne de 4 à 5 minutes de pub par heure de visionnage à raison d’une durée de 15 à 30 secondes avant ou pendant un contenu.

Une hausse des prix aussi en France ?

Les contours autour de l’abonnement avec pubs de Disney+ sont flous. On sait seulement qu’il donnera accès à l’ensemble du catalogue de la plateforme de SVoD et que certains contenus seront épargnés par les annonces commerciales, notamment les émissions pour enfants. La formule enlèvera cependant des fonctionnalités très prisées comme le SharePlay ou GroupWatch, permettant de regarder un programme en simultané avec un proche. Le géant du divertissement n’a pas précisé si la qualité de l’image serait affectée, comme c’est le cas sur Netflix qui ne propose que du 720p.

Si rien n’a été confirmé pour le moment, il est fort probable que cette hausse de prix de Disney+ et que l’abonnement avec pubs arrivent également en France dans un avenir proche. Sans trop se mouiller, on peut tabler sur une sortie dans le courant de l’année prochaine chez nous, du moins si la plateforme souhaite effectivement lancer sa nouvelle offre en dehors du marché américain. Chez nous, l’abonnement Disney Plus est toujours facturé au prix de 8,99€ … pour le moment du moins.