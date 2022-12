Les abonnés Netflix fuient le service et le géant cherche par tous les moyens à inverser la tendance. Quitte à mettre en place des solutions assez repoussantes comme des pubs horribles qui affectent directement le contenu auquel les gens ont accès. Une bonne méthode ? Vu les premiers résultats, non.

Les abonnés Netflix ne veulent pas de publicités

Pour stopper l'hémorragie de clients et par conséquent la perte d'argent, Netflix a eu deux idées : faire payer le partage de compte et l'introduction d'un abonnement légèrement moins cher mais avec de lourds inconvénients induits par la publicité.

Comment ça fonctionne ? Un peu à la manière de YouTube ou Twitch, qui sont eux des services complètement gratuits, la plateforme envoie 4 à 5 minutes de pubs par heure, avec des spots de 15 à 30 secondes durant la lecture d'un contenu. Certaines ne pouvant pas être passées. Pire encore, tous les films et séries ne sont pas accessibles puisque Netflix doit impérativement négocier un autre contrat pour son abonnement avec publicités. Quant à la qualité, le visionnage est limité à une résolution de 720 x 576 pour un tarif de 5,99€ par mois.

De quoi repousser les éventuels clients et c'est exactement ce qui se passe en vérité. Selon une société qui analyse les abonnements SVOD, Antenna (via The Wall Street Journal), cette formule ne concerne que 9% des nouveaux abonnés. Aux États-Unis, ça représente 0,2% des abonnés au total. Depuis le lancement de l'offre, il y aurait même eu moins de souscriptions qu'en octobre. C'est dire le non attrait des gens pour ce tiers moins cher.

Il est "trop tôt" pour tirer des conclusions

Devant cet article, Netflix a réagi et nie tout en bloc en argumentant sur le fait qu'il est trop tôt pour dire si l'abonnement avec pubs est soutenu ou non.

Il est encore beaucoup trop tôt pour juger notre formule avec publicités. Nous sommes heureux de son lancement et de l'engagement qui s'en est suivi, ainsi que de l'enthousiasme des annonceurs à s'associer à Netflix.

En attendant les chiffres officiels, voici les nouveaux films et séries de janvier 2023.