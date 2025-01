Marvel est en train de plancher sur l'avenir de son univers au cinéma et à la télévision. Selon une récente rumeur du journaliste Jeff Sneider, la maison des super-héros aurait offert le rôle de Jean Grey des X-Men à Sadie Sink, l'actrice qui joue Max dans Stranger Things. D'après lui, elle apparaitrait dans Avengers 5 Doomsday aux côtés de Robert Downey Jr (Doctor Doom) et visiblement d'autres acteurs des précédents films. Mais si l'on en croit le dernier bruit de couloir, Marvel Studios pourrait encore préparer un changement majeur pour le MCU.

Une nouvelle tête pour ce rôle phare des films Marvel ?

Après avoir repris du poil de la bête avec Deadpool & Wolverine, Marvel doit rester concentrer et ne pas refaire les mêmes erreurs que précédemment. Dans les semaines et mois à venir, on pourra déjà se faire une idée des prochains projets en cours à l'image de la nouvelle série Daredevil Born Again ou de Captain America 4 Brave New World. Un film qui fera partie de la phase 5 du MCU. Mais vous le savez, le chantier est tellement gigantesque que la firme travaille sur plusieurs phases à la fois.

Pour la phase 6, Marvel a déjà prévu le nouveau film Les 4 Fantastiques ainsi qu'Avengers 5: Doomsday et Avengers 6: Secret Wars. On ne connaît pas encore le casting complet de la prochaine réunion des super-héros, mais il y a des rumeurs sur le retour d'Elizabeth Olsen en Wanda Maximoff, de Chris Evans qui a été le Captain America jusque-là, ou encore de Charlie Cox en Daredevil. Mais il pourrait y avoir un énorme changement selon le journaliste Jeff Sneider.

Selon ses sources, T'Challa de Black Panther pourrait être incarné par un nouvel acteur après le décès de Chadwick Boseman le 28 août 2020. « Avec Marvel qui a redistribué les cartes avant Avengers 5 Doomsday et Avengers 6 Secret Wars, et Robert Downey Jr. revenant non pas en tant qu'Iron Man mais en tant que Docteur Doom, on me dit que la porte est clairement ouverte pour un recasting de T'Challa grâce à la magie du multivers » déclare t-il.

Chadwick Boseman remplacé dans le rôle de Black Panther ?

Marvel pourrait-il remplacer Chadwick Boseman dans les prochains films Avengers ? C'est ce qui semble se tramer, bien qu'on en soit encore au stade de la rumeur. Et ça risque de diviser tant Chadwick Boseman a été apprécié dans ce rôle si ça vient à se confirmer. « J'ai entendu dire qu'un acteur s'était vu proposer le rôle à l'automne dernier, quelques mois après la révélation de Robert Downey Jr au Comic-Con. Mais qu'il avait refusé ne voulant pas compromettre l'élan de sa carrière en prenant la place de Boseman, dans un rôle qui serait trop grand pour lui ».

Si Marvel semble peut-être prêt à écrire le futur de Black Panther avec un nouvel acteur, ce n'est pas clair si cet éventuel changement serait visible à travers Avengers 5 & 6, Black Panther 3 ou les trois films. « On ne sait pas encore si T'Challa apparaîtra dans Avengers : Doomsday ou Avengers : Secret Wars. Mais je pense qu'il est juste de supposer que la personne qui incarnera le personnage reprendra le rôle dans Black Panther 3 ». Après plusieurs bruits de couloir, Black Panther 3 a été confirmé avec Denzel Washington au casting. Quant au retour de Letitia Wright, l'interprète de Shuri, elle avait teasée qu'elle avait encore « plein de choses à faire » dans le MCU de Marvel.

Source : The InSneider.