L‘une des prochaines grosses séries Marvel de Disney+, Daredevil Born Again, fait une révélation attendue par beaucoup, en plus de dévoiler officiellement son synopsis.

La Comic Con de New York 2024 a eu lieu il y a quelques jours. Comme toujours avec ce type d'événement, de nombreuses geekeries ont été dévoilées et des conférences de presse se sont tenues. Marvel Studios y avait évidemment sa place avec un shooting photo autour de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, tandis que la nouvelle série Daredevil Born Again a fait le choix en exposant ses costumes et en faisant venir les acteurs sur place.

Quand sort la série Daredevil Born Again sur Disney+ ?

Deadpool 3 a redistribué les cartes au niveau de la violence permise par Marvel Studios dans ses productions. Un film R-Rated bien moins gentil que les films auxquels le public est habitué. Et s’il y a bien un projet qui ne veut pas non plus retenir ses coups, c’est Daredevil Born Again. La nouvelle série de Disney Plus qui voit revenir le casting original. « Ce que je peux vous dire, c'est que Daredevil Born Again contient certaines scènes d'action les plus brutales que nous ayons jamais portées à l'écran. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est une série puissante avec beaucoup d'action viscérale, c'est le moins que l'on puisse dire » avait déclaré Brad Winderbaum en charge du volet télévision pour Marvel.

On verra si les promesses de Daredevil Born Again sont tenues à partir du 4 mars 2024 sur Disney+. L’annonce ultra attendue a été faite en compagnie de Charlie Cox (Matt Murdock) et de Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk). C’est l’une des révélations du salon américain, avec la publication du synopsis officiel de Daredevil Born Again.

« Matt Murdock, un avocat aveugle aux capacités augmentées, se bat pour la justice via son cabinet d’avocats à l’activité grouillante, tandis que le chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses propres actions politique à New York. Lorsque leurs identités passées commencent à émerger, les deux hommes se retrouvent sur la même trajectoire avec une collision inévitable ». Daredevil Born Again aura la lourde tâche de succéder à l’excellente série Netflix. Avez-vous hâte de retrouver le show et les anciens acteurs ? Pensez-vous que Disney+ va réussir son pari ?

Source : Marvel Studios.