Le manga One Piece compte parmi les plus populaires au monde. Alors, chaque actualité est guettée avec grande attention par des millions de fans à travers le monde. En plus de chaque nouveau chapitre hebdomadaire, ces derniers ont eu de quoi se mettre sous la dent ces derniers mois. Et les nouvelles ne s'arrêtent pas. Après la série live-action de Netflix, c'est au tour de l'anime lui-même de partager des informations qui vont à la fois décevoir et étonner avec plaisir.

Double nouvelle pour One Piece

Ce week-end a été un choc pour de nombreux fans de One Piece. Alors que le manga s'est tourné vers un nouvel arc, la série animée poursuit de transposer celui d'Egghead à l'écran. Cependant, il va y avoir un bouleversement dans la programmation. De fait, après la sortie de l'épisode 1122 ce week-end, il faudra patienter un bon moment avant de découvrir la suite. L'anime entame une longue pause et ne reprendra sa diffusion qu'au mois d'avril 2025.

Cependant, une bonne nouvelle va en réjouir plus d'un pour patienter ! Dès le 27 octobre 2024 au Japon, One Piece commencera la diffusion d'une version ré-éditée de l'arc de l'Île des Hommes-Poissons, qui va tout changer. Elle proposera 21 épisodes au lieu des 57 originaux. En plus, elle présentera des graphismes entièrement modernisés, accompagnés d'un son de meilleure qualité en Dolby Atmos.

25e arc de One Piece, L'Île des Hommes-Poissons se glisse entre celui du Retour à Sabaody et de L'Ambition de Z dans l'anime. Pour le contexte, il se déroule après l'ellipse. Cette fois, Luffy et ses compagnons plongent profondément sous l'eau pour une aventure grandiose. Il couvre les chapitres 603 à 653 du manga. Avec seulement une vingtaine d'épisodes contre presque une soixantaine auparavant, on peut dire que la nouvelle version va être vraiment condensée.

On ignore encore quand aura lieu la diffusion de ce remake en France. Toutefois, Crunchyroll et ADN qui proposaient Egghead en direct, travaillent sans aucun doute à pouvoir proposer cette revisite de l'arc en simulcast. Attendons donc d'avoir des nouvelles officielles. Mais on a bon espoir de pouvoir découvrir les nouveaux épisodes en même temps que le Japon.