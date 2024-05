Le sport dans le manga, c'est sacré. Mais s'il y en a bien un qui se démarque des autres, c'est le football. On ne compte plus le nombre d'œuvres qui se consacrent au ballon rond sous tous ses aspect, du cultissime Captain Tsubasa (Olive et Tom pour les anciens) à Inazuma Eleven, en passant par Futsal Boys ou encore Fever. Mais le nouveau titre porteur dans le genre, c'est incontestablement Blue Lock.

Véritable phénomène, Blue Lock est le fruit du travail de Muneyuki Kaneshiro (scénariste) et de Yusuke Nomura (illustrateur). En appuyant sur la férocité et l'intensité des matchs, le manga apporte un vent de fraîcheur en la matière. Sa popularité croissante lui vaut d'être adapté en anime depuis 2022 et lui a même offert une collaboration avec le jeu eFootball (ex-PES). Les fans français peuvent se réjouir car une grande nouvelle les attend !

Blue Lock vise la lucarne en grand format

Les fans l'attendent avec impatience, Blue Lock reviendra pour une saison 2 en octobre prochain. Mais ce n'est pas le seul match de la saison pour l'anime phénomène. De fait, il s'est offert une première incursion dans le format long avec un film intitulé “Episode Nagi”. Sorti dans les salles japonaises mi-avril, il devait faire son entrée sur la plateforme Crunchyroll en juin prochain. Toutefois, il y a du changement sur le terrain !

C'est le diffuseur lui-même qui annonce la nouvelle : les fans français pourront découvrir Blue Lock — Le Film au cinéma à compter du 3 juillet 2024 ! Le film sera projeté dans les salles obscures un peu partout à travers l'hexagone. En mois d'un mois, ce sont donc deux anime sportifs qui auront l'honneur du grand écran par chez nous. Eh oui ! Rappelons que Haikyu!! La Guerre des Poubelles sera projeté quant à lui le 12 juin prochain.

Que raconte le film “Episode Nagi“ ?

Le pitch de départ du manga Blue Lock repose sur la recherche de l'attaquant ultime pour l'équipe de foot du Japon après une défaite cuisante durant la Coupe du monde de la FIFA en 2018. Un projet, qui donne son titre à l'œuvre, est alors mis en place pour repérer et former le talent tant recherché parmi 300 jeunes joueurs prometteurs dans tout le pays.

Blue Lock – Episode Nagi revient sur les débuts de deux personnages secondaires du manga. On y retrouve Seishiro Nagi, un des partenaires du protagoniste Yoichi Isagi. Lasse de tout, l'adolescent se laisse entraîner par le beau et charismatique Reo Mikage dans le club de football de leur lycée. En 1h31, le film revient sur la captivante histoire de ces deux amis. Tous d'eux d'une détermination sans faille et d'une motivation bornée à se surpasser, il va y avoir de l'électricité dans l'air !