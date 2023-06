Alors que l'on va retrouver très prochainement le Batman de Michael Keaton et celui de Ben Affleck dans The Flash, le futur long-métrage consacré au Chevalier Noir refait parler de lui.

L'arrivée de Peter Safran et de James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) au sein de Warner Bros. a pour objectif de relancer le DCU. Le concurrent du MCU qui a précédemment échoué avec des productions en dents de scie. Pour redorer le blason de la marque, les deux hommes ont dressé une feuille de route avec plusieurs films et séries déjà dans les cartons. Plusieurs projets Batman sont d'ailleurs déjà planifiés. Un leak sur l'un d'eux révèlerait deux informations capitales. Bonnes ou mauvaises nouvelles ?

Une première fuite sur Batman The Brave and the Bold ?

La construction du nouveau DCU suit tranquillement son cours. Un tas de films et séries ont été confirmés, mais jusqu'à maintenant, les détails sur ces projets ne sont pas légion. Et tous ces mystères ont pour conséquence de faire naître des rumeurs sur la Toile.

Depuis quelques heures, différentes sources, dont la fiabilité est encore incertaine, se lâchent sur Batman The Brave and the Bold. Un nouveau film qui accueillera la Bat-Family, à l'image du jeu Gotham Knights, en mettant l'accent sur la relation entre le Chevalier Noir et son fils Damien Wayne (Robin). Une adaptation inspirée par les comics de Grant Morrison qui ne devrait pas faire dans la demi-mesure. Lors d'une interview, James Gunn et Peter Safran ont décrit ce Robin comme étant un « véritable assassin » et un « petit fils de p*** ». Ça promet...

D'après ce qui circule sur le Web, la réalisation de Batman The Brave and the Bold aurait été confiée à Andrés « Andy » Muschietti (Mama, Ça). Le metteur en scène de l'un des « meilleurs films de super-héros » du monde, selon certains, The Flash. Et vraisemblablement, il serait aux côtés de la scénariste britannique Christina Hodson. Elle a co-écrit les intrigues de The Flash, de Batgirl qui ne verra jamais le jour, ou encore de Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn (disponible dans les nouveautés Netflix de juin 2023).

James Gunn, d'habitude prompt à démentir à la vitesse de l'éclair les rumeurs, n'a rien dit. Alors Andy Muschietti a commenté ce bruit de couloir à sa place, mais difficile d'y voir plus clair. « Nous adorerions (ndlr : être à la réalisation de Batman The Brave and the Bold). Nous ne pouvons encore rien dire cependant. Mais c'est une hypothèse intéressante ».

Une pluie de projets pour la relance du DCU

Pour l'instant, les sorties des nouveaux projets DC sont assez floues. Néanmoins, voici une liste de ce à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années.

Superman: Legacy - film

The Authority - film de Matthew Vaughn (à confirmer), le réalisateur de Kick-Ass, X-Men : First Class...

Batman The Brave and the Bold - film d'Andy Muschietti (à confirmer)

Supergirl : Woman of Tomorrow - film

Swamp Thing - film de James Mangold (Indiana Jones 5)

Creature Commandos - série

Waller - série

Lanterns - série

Paradise Lost - série

Booster Gold - série

Le Pingouin - série

C'est tout ? Non. Tout un BatVerse verra le jour grâce au réalisateur Matt Reeves (Cloverfield, La Planète des Singes...). La prochain pierre de cet édifice sera posée avec The Batman 2, mais le metteur en scène ne manque pas d'idées. En plus de la mini-série HBO The Penguin sur l'ascension d'un des criminels les plus célèbres de Gotham, Reeves a déjà l'intention de produire des films sur les antagonistes de l'homme chauve-souris. Si ses plans sont mis à exécution, il y a aura donc des longs-métrages sur Gueule d'Argile (Clayface), L'Épouvantail (Scarecrow) et le moins connu Lazlo Valentin alias Le Professeur Pyg.