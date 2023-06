Alors que The Flash s’apprête à sortir dans les salles obscures, James Gunn et Peter Safran concoctent une nouveau DCU. L’objectif est bien de rebooter l’univers cinématographique étendu pour créer une continuité durable et ficelée comme son concurrent. La tâche ne sera pas facile, mais le nouveau duo et Warner Bros. y croient fermement. C’est Superman Legacy qui aura la lourde tâche de lancer ce nouveau DCU le 11 juillet 2025. En coulisses, James Gunn cherche un nouveau Clark Kent, plus jeune, pour remplacer Henry Cavill. Alors qu’un nom sortait du lot, voilà qu’un autre prétendant sérieux au rôle est révélé.

Un nouveau nom pour Superman Legacy

La recherche du remplaçant d’Henry Cavill continue. Superman Legacy mettra en scène un tout nouveau Clark Kent. Une version plus jeune et au capital sympathie accentué, avaient expliqué les têtes pensantes du nouveau DCU. James Gunn a confessé vouloir trouver quelqu’un qui a « la même gentillesse et compassion » que le héros kryptonien. « Quelqu’un à qui on a envie de donner un câlin », avait-il finalement résumé. Un nom ressortait des premiers essais : David Corenswet. Un acteur peu connu du grand public, qui s’était fait remarquer pour ses rôles dans le film Pearl et la série Netflix The Politician. Sauf que la compétition est rude et une nouvelle personne serait en tête de lice pour avoir le rôle principal de Superman Legacy.

Variety affirme en effet que Pierson Fodé serait l’un des favoris. L’acteur de 31 ans est seulement connu pour son rôle dans le soap opera The Bold & the Beautiful et ses apparitions dans quelques films dont The Man From Toronto et la série It’s Time. D’après les sources du média, il aurait spontanément envoyé une vidéo montrant son enfance à la ferme dans sa petite ville natale : Moses Lake. L’objectif était très clair, montrer sa similitude avec Clark Kent pour décrocher le rôle de Superman Legacy et ça pourrait marcher. James Gunn aurait en effet apprécié ce qu’il a vu, nous dit-on. Aucune décision ne serait arrêtée cependant.

Pierson Fodé, le prochain Clark Kent ?

Un possible choix qui plaît

Sur la Toile, les fans de Clark Kent et de Superman sont assez enthousiastes. Beaucoup estiment qu'il dégage bien l'aura recherchée par James Gunn. Certains préfèreraient cependant que le choix s'arrête sur David Corenswet, dont la ressemblance avec l'acteur déchu de son rôle plaisait. L'un comme l'autre, les deux noms semblent malgré tout avoir la faveur du grand public. On imagine que Warner et James Gunn prendront le temps de la réflexion tant les enjeux sont importants. Comme pour The Witcher, l’éviction d’Henry Cavill fait couler beaucoup d’encre. Le choix du prochain Superman sera donc très certainement une étape décisive pour ce nouveau DCU et il faudra sans doute patienter avec qu'un nom définitif ne soit annoncé.