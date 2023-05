Harrison Ford a débuté ses adieux avec l'avant-première cannoise d'Indiana Jones 5. L'un des films les plus prisés de la croisette, avec Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, mais est-il à la hauteur du mythe ? Les critiques spécialisées ont tranché, et comme attendu, ça ne plait pas à tout le monde...

Que vaut Indiana Jones 5 ? Les avis de la presse

Après l'avis de Steven Spielberg, le papa de la franchise, sur Indiana Jones 5, c'est au tour de la presse de s'exprimer. Une question brûle les lèvres des adeptes de la saga : est-ce pire ou mieux qu'Indiana et le Royaume du crâne de cristal ? Le quatrième film sorti en 2008 qui avait été vivement critiqué par les fans et la presse. Surprise, ou pas, ce nouvel épisode ne remporte pas tous les suffrages.

Honneur à la France tout d'abord avec quelques avis de l'hexagone sur Indiana Jones 5. « Étourdissant cinquième opus de la saga, le film de James Mangold sort son héros de la retraite pour affronter une menace venue du passé. Avec Harrison Ford, en bonne vieille star comme on en fait plus » pour Libération. « Si le film n'atteint jamais les sommets des trois premiers de Steven Spielberg sur les terrains de l'action et du timing comique, James Mangold s'approprie élégamment Indiana Jones, entre grand spectacle et modernisation très astucieuse de la légende » (via Premiere). « James Mangold esquisse un beau film hanté par le vieillissement et la marche de l’Histoire, malheureusement écrasé par un spectacle lambda » (via CinemaTeaser).

Et que pense la presse étrangère d'Indiana Jones 5 ? IndieWire est plutôt cinglant et estime que c'est une perte de temps. « Non seulement Indiana Jones et le Cadran de la Destinée est une perte de temps quasi totale, mais c'est également un rappel sur le fait que certaines reliques ne devraient pas être déterrées. Si seulement les précédents épisodes de la saga n'avaient pas pris la peine de le souligner ». « Un formidable voyage à sensations fortes. Avec un Ford en pleine forme, la dernière bataille d'Indy est un mélange très satisfaisant d'action, d'humour et d'émotion » pour TotalFilm (via Ecran Large).

Crédits : CinéSérie.

Harrison Ford fait ses vrais adieux totalement ému

Chez ScreenDaily, cette ultime virée a été mal très mal accueillie « Cet archéologue emblématique a passé sa vie à fouiller les trésors du passé. Malheureusement, Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée fait la même chose, en pillant nos chers souvenirs d'une franchise autrefois merveilleuse ».

Pour l'instant, la note Rotten Tomatoes est de 52% pour 31 critiques, mais ça grimpe au fur et à mesure. À l'heure qu'il est, c'est le « plus mauvais film » de la franchise. Dans l'ordre chronologique, ils ont respectivement obtenu 93%, 76%, 84% et 77%. Avec néanmoins un nombre d'avis professionnels bien plus important pour la quadrilogie.

À Cannes, Indiana Jones 5 a reçu une standing ovation de cinq minutes. Une pluie d'applaudissements qui a grandement ému Harrison Ford. L'acteur a même déclaré son amour au public présent ce soir-là.

Je suis très ému par cet accueil. On dit que lorsque l'on est sur le point de mourir, on voit sa vie défiler devant ses yeux. Et je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Une grande partie de ma vie tout du moins, mais pas toute ma vie. Je dois tout cela à ma charmante épouse qui a soutenu ma passion et mes rêves. Et je lui en suis reconnaissant. Je vous aime aussi (ndlr : au public). Je vous remercie pour ce grand honneur.

Harrison Ford a quitté Cannes avec un prix prestigieux : une Palme d'honneur surprise.

Alors est-ce vraiment la fin du mythe avec Indiana Jones 5 ? Oui. Pour Kathleen Kennedy de Lucasfilm, productrice de Star Wars, il n'y a aucun plan pour faire de nouveaux films avec un Harrison Ford rajeuni numériquement. Sauf énorme rebondissement, la franchise est donc enterrée. L'intégrale de la licence arrive très bientôt dans les nouveautés Disney+ de mai 2023.