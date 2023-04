Vous l'attendiez avec impatience, le voici. Il est tout chaud et il sort du four. C'est le nouveau trailer de The Flash avec son lot de super-héros Made in DC. De quoi améliorer le DCU ?

The Flash est donc le prochain film de super-héros de DC Studios, particulièrement attendu car mettant en vedette le personnage emblématique de Barry Allen, alias The Flash. Pour la petite histoire le film est réalisé par Andy Muschietti, à partir d'un scénario de Christina Hodson. On connait le réalisateur pour être notamment derrière l'excellente saga remake de Ça (2017) et sa suite, Ça : Chapitre 2 (2019). L'homme a donc de la bouteille et on sait déja qu'il est talentueux dans le rôle de metteur en scène.

The Flash c'est quoi ? Ou plutôt c'est qui ?

Le personnage de The Flash a été créé en 1956 et il est connu pour sa vitesse incroyable, lui permettant de courir à des vitesses supersoniques et de voyager dans le temps. Partant de ce postulat, le film The Flash en question sera une adaptation libre de l'histoire de la bande dessinée Flashpoint datant de 2016, dans laquelle Barry Allen se réveille dans une réalité alternative où sa mère n'a jamais été assassinée. Cette nouvelle réalité a évidemment des répercussions sur l'ensemble de l'univers DC, et Barry doit tout faire pour rétablir l'ordre. Ca rappelle évidemment furieusement le point de départ d'un certain Spider-Man : No Way Home de chez Marvel.

Un film plein de surprises avec Batman en guest-star et... Superman ?

Le Batman de Keaton est de retour. ENFIN.

Ezra Miller reprendra son rôle de Barry Allen / The Flash, après avoir déjà joué le personnage dans Justice League de Zack Snyder en 2017. Le film mettra également en vedette plusieurs autres acteurs de l'univers DC, notamment Michael Keaton qui reprendra son rôle emblématique de Batman de Tim Burton, ainsi que Ben Affleck, qui reprendra son rôle de Batman de l'univers DC/SnyderVerse.

Le film est également censé introduire de nouveaux personnages, dont Sasha Calle, qui incarnera Supergirl, et Maribel Verdú, qui incarnera la mère de Barry Allen. Mais ce n'est pas tout puisqu'en plus de Batman, le film vous réserve quelques surprises comme vous pouvez le voir dans la bande annonce ci-dessus.

Quand sort le film The Flash ?

Le long métrage est prévu pour le 16 juin 2023 et on espère évidemment du fond du cœur qu'il sera assez convaincant pour apporter ses lettres de noblesse au DCU qui est en train de petit à petit se mettre en place. Nul doute que James Gunn et Peter Safran, les deux hommes forts de chez Warner en charge des films DC vont être très attentifs à cette sortie.

De votre coté, que pensez-vous de cette nouvelle bande annonce ?