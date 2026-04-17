En attendant sa sortie en salles en fin d'année, Avengers Doomsday a eu droit à un nouveau trailer exclusif à la CinemaCon 2026, et les réactions à son égard promettent du très lourd.

Après avoir connu un report alors qu'il aurait dû sortir dans le courant du printemps 2026, Avengers Doomsday a visiblement bien profité de ce temps d'incubation supplémentaire pour nous en mettre plein la vue avec un casting proprement titanesque, en témoigne son dernier trailer en date à l'occasion de la CinemaCon 2026. C'est d'ailleurs un véritable combat de titan qui s'annonce au cinéma quand il sortira, puisque cela aura lieu le 18 décembre 2026, soit le même jour qu'un certain Dune 3, et avec visiblement d'énormes enjeux face à un Dr Doom définitivement aussi puissant que celui que les fans des comics connaissent.

Avengers Doomsday bat les masques et ne met pas de gants

Malheureusement pour le commun des mortels, la dernière bande-annonce en date d'Avengers Doomsday n'est pas encore disponible sur les plateformes usuelles comme YouTube. Seuls celles et ceux présents à la CinemaCon 2026 (où l'on a également eu d'importantes nouvelles pour des licences telles que Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones ont pu assister au spectacle. Si l'on en croit les premiers retours, le spectacle était visiblement au rendez-vous, et sa sortie le 18 décembre 2026 au cinéma pourrait provoquer un petit séisme et relancer la machine MCU sur de bons rails.

Comme on pouvait s'en douter, Avengers Doomsday sera l'occasion de rassembler à nouveau les 4 Fantastiques après Premiers Pas, pour qu'ils se retrouvent face à leur némésis absolue qu'est Dr Doom, incarné donc par Robert Downey Jr, anciennement Tony Stark. Qui dit Avengers dit toutefois aussi le traditionnel rassemblement de personnages emblématiques du MCU. Outre la nouvelle troupe instaurée dans Thunderbolts, des anciens vont également faire leur retour, dont Thor et un certain... Steve Rogers. Mais même ces deux monstres sacrés auront visiblement beaucoup de mal face à un Dr Doom surpuissant.

Avengers Doomsday sera également l'occasion d'introduire plus avant dans le MCU un groupe iconique qui se faisait ardemment désirer : les X-Men. Vous pouvez trouver un résumé de ce trailer exclusif à la CinemaCon 2026 via le post X.com ci-dessous, sauf si vous souhaitez garder la surprise pour une bande-annonce plus publique ou le film complet à venir en fin d'année.

Sources : CinemaCon 2026 ; X.com