Est-ce que le film Les 4 Fantastiques Premiers Pas aune scène post-générique ? C'est la question que les fans se posent et on a enfin une réponse définitive !

Après avoir salement été secoué par divers problèmes, le MCU semble se remettre sur les rails petit à petit. Thunderbolts a plutôt bien marché en plus d’être très bon et les dernières séries, Daredevil et IronHeart, sont également de bonnes surprises. Oui, même IronHeart alors que personne ne semblait y croire. Maintenant, ce sont Les 4 Fantastiques : Premiers Pas qui vont avoir la dure responsabilité de prendre la relève et de catapulter la nouvelle phase de l’univers cinématographique pour préparer le terrain aux films Avengers. On a donc plus qu’une question à la bouche, est-ce que Les 4 Fantastiques : Premier Pas a une scène post-générique à la fin de ses crédits ?

Un film très important pour le MCU

Les 4 Fantastiques : Premiers Pas est attendu dans nos salles obscures le 23 juillet prochain. Le film nous racontera non pas une énième origin story sur ces héros cultes, mais plutôt leur ultime mission. La Surfeuse d’Argent, une entité cosmique, vient prévenir le monde d’un cataclysme imminent, l’arrivée de Galactus, un être tout aussi cosmique à la puissance infinie. C’est contre cette menace que nos 4 héros vont se battre pour tenter de sauver leur monde de la destruction.

Un film important pour le MCU de l’aveu même de la Maison des Idées qui mise très gros dessus et en profite pour introduire un quatuor de personnages archi cultes interprété ici par Pedro Pascal (The Last of Us, Gladiator 2), Vanessa Kirby (Fast and Furious : Shaw & Hobbs), Joseph Quinn (Gladiator 2, Stranger Things) et Ebon Moss-Bachrach (Andor). Avec un film aussi important, il paraît donc évident qu’une scène post-générique attendra les fans et c’est désormais confirmé.

Une scène post-générique dans Les 4 Fantastiques : Premiers Pas ?

Oui, il y aura bien une scène post-générique à la fin du film Les 4 Fantastiques : Premiers Pas et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'elle sera d’une très grande importante pour la suite. Ce sont d’ailleurs les frères Russo eux-mêmes qui la réaliseront, ceux-là mêmes qui travaillent actuellement sur les prochains films Avengers après avoir signé les plus grands films des phases précédentes du MCU. On s’attend donc évidemment à quelque chose en rapport direct avec ce qui se déroulera dans Avengers Doomsday prévu pour décembre 2026 dont les 4 Fantastiques feront évidemment partie.

Il est même dit que ces derniers auraient un rôle clé dans l’intrigue d’Avengers Doomsday. De ce qui a filtré, la scène postgénérique des 4 Fantastiques : Premiers Pas seraient du même calibre que celle de Thunderbolt. On peut donc s’attendre à une scène de plusieurs minutes et un teasing important. Rendez-vous le 23 juillet pour en avoir le cœur net !