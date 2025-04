Attendu le 29 avril 2026 au cinéma en France, Avengers Doomsday semble vouloir nous réserver son lot d'énormes surprises pour le retour du rassemblement de nombreux super-héros du MCU. Certaines de ces surprises risquent cependant d'être douloureuses, si l'on en croit Anthony Mackie (le nouveau Captain America) dans une interview auprès de Collider.

Avengers Doomsday devrait bien mériter son nom

Pour rappel, comme son nom l'indique, le film Avengers Doomsday mettra en vedette le bien nommé Dr Doom, incarné par nul autre que Robert Downey Jr. On pourrait tabler sur le fait qu'il s'agisse d'un Tony Stark d'un autre univers, qui risque de grandement déstabiliser notre équipe de super-héros après les tragiques événements de Endgame. Dr Doom est également la némésis des 4 Fantastiques, qui seront aussi naturellement au cœur de l'intrigue.

Si Avengers Doomsday garde encore bien des secrets, comme son synopsis détaillé ou l'ensemble de son casting, Anthony Mackie, qui incarne le nouveau Captain America, après le décevant Brave New World, en a en tout cas confié quelques-uns auprès de Collider. À la question « quelle a été votre réaction à chaud en lisant le script du film », celui-ci a répondu : « J'ai été très excité. C'est une histoire qui repousse les limites. Le cliffhanger à la fin place la barre haut pour la suite de la saga Marvel. Personne n'est à l'abri. Tout le monde est remplaçable ».

On sait donc déjà qu'Avengers Doomsday va nous quitter sur un cliffhanger qui s'annonce a priori déchirant, et que plusieurs super-héros qu'on adore (ou pas, selon les opinions de chacun) pourraient connaitre une fin tragique. Voilà qui risque ainsi de susciter de l'engouement en attendant sa sortie en salle dans un an presque jour pour jour. Préparez-vous donc au pire, mais on l'espère quand même pour le meilleur pour le MCU.

Source : Collider