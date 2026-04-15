Peu après l'annonce par Peter Jackson lui-même qu'un second film estampillé Seigneur des Anneaux était en préparation, intitulé « L'Ombre du Passé », avec Stephen Colbert en qualité de scénariste, c'est à nouveau au tour de La Chasse de Gollum de refaire parler de lui. Alors que la CinemaCon 2026 bat son plein, Warner Bros. a partagé d'importantes nouvelles informations à son sujet, mais a aussi malheureusement confirmé un point qui n'est pas du goût des fans de la légendaire trilogie originale.

Une Chasse de Gollum sans un visage emblématique de la trilogie Seigneur des Anneaux

À bien des égards, le film La Chasse de Gollum était une bonne raison pour une grande partie du casting de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de se retrouver à nouveau, 20 ans plus tard. Ce long-métrage réalisé par Andy Serkis, qui va de nouveau incarner l'iconique Sméagol/Gollum, va en effet faire revenir Sir Ian McKellen dans son rôle légendaire de Gandalf le Gris. Le reste du casting était cependant encore incertain, mais une recente affiche partagée par Warner Bros. lève largement le voile à ce sujet, en plus de confirmer la date de sortie du film.

La Chasse de Gollum nous donne donc officiellement rendez-vous le 17 décembre 2027 au cinéma, soit plus d'un an et demi d'attente pour replonger dans cette partie laissée dans l'ombre dans la trilogie de films Le Seigneur des Anneaux. Pour accompagner Gandalf dans la traque de Gollum, on apprend malheureusement que Viggo Mortensen ne reprendra pas le rôle d'Aragorn. C'est Jamie Dornan (50 Nuances de Grey) qui reprendra ce flambeau lourd de sens à sa place.

En revanche, un autre ancien de la trilogie du Seigneur des Anneaux fera bien son retour : Elijah Wood en tant que Frodon Sacquet/Frodo Bessac. Pour le reste du casting de La Chasse de Gollum, nous avons Kate Winslet en qualité de Marigol, Leo Woodall pour Halvard et enfin Lee Pace (Fondation ; Invincible), qui va de nouveau incarner le roi elfe Thranduil après l'avoir fait dans la trilogie Bilbo le Hobbit.

© Warner Bros.

Source : CinemaCon 2026