Cette saga de science-fiction tire sa révérence avec un ultime film qui promet déjà du très lourd, un futur incontournable qui débarque dès le mois de décembre au cinéma. Première bande-annonce.

L'une des plus grandes sagas de science-fiction de ses dernières années va boucler la boucle avec un ultime film attendu cette année et les premières images annoncent une fois de plus du très très lourd.

Difficile d'être passé à côté de la saga Dune, par Denis Villeneuve. Des blockbusters adaptés des célèbres romans de science-fiction de Frank Herbert. On y suit Paul Atreides, un jeune héros au destin complètement surréaliste. Il se rend sur l'une des planètes les plus dangereuses de l'univers dans le but de trouver l'Épice, une ressource d'une puissance rare capable de sauver son peuple et bien plus encore. Après une première adaptation par David Lynch dans les années 80, l'univers de Dune passe entre de nombreuses mains avant de finir entre celles de Villeneuve en 2021.

Dune, l'une des meilleures sagas de science-fiction dévoile son dernier film

Le réalisateur se lance alors dans une trilogie de science-fiction épique qui doit couvrir l'intégralité du premier roman en deux films, puis une ultime partie pour le roman Le Messie de Dune. Un ultime chapitre très lourd de conséquences pour qui l'a déjà lu et qui promet déjà un film titanesque et chargé en émotions. C'est en tout cas ce que nous laisse entrevoir la première grosse bande-annonce de Dune Partie 3 à venir au cinéma le 16 décembre 2026.

Le film sera une nouvelle fois réalisé par Denis Villeneuve qui affirme que ce sera son dernier film sur la licence, là où les studios eux sont déjà en train de chercher un successeur pour de nouveaux films. Pourquoi lâcher un filon aussi juteux ?

Pour clôturer sa trilogie de science-fiction, Villeneuve fait une fois de plus appel à un casting d'immenses stars. Timothée Chalamet reprend son rôle aux côtés de Zendaya que l'on retrouvera également dans le prochain Spider-Man Brand the New Day. Jason Momoa, Rebecca Ferguson ou encore Anya Taylor Joy et Florence Pugh seront eux aussi de la partie. Dune Partie 3 s'annonce une fois de plus colossale et devrait sans aucun doute se placer comme les plus gros succès de l'année et même en tant qu'œuvre de science-fiction majeure à l'instar de ses prédécesseurs. Rendez-vous en décembre pour en avoir le cœur net.