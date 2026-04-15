En attendant de voir ce que donnera la saison 3 de House of the Dragon, la première de A Knight of the Seven Kingdoms a connu un très joli succès critique et commercial, et une seconde saison est d'ores et déjà en préparation. Alors qu'on sait que d'autres adaptations de Game of Thrones sont dans les cartons, Warner Bros. a récemment annoncé qu'une nouvelle se prépare, et qui va cette fois se concentrer sur l'un des moments les plus importants de toute l'histoire de l'univers littéraire imaginé par George R.R. Martin.

Game of Thrones bientôt à la conquête d'un nouveau territoire

Après une myriade de séries, Warner Bros. a annoncé à l'occasion de la CinemaCon 2026 que Game of Thrones va, « courant 2027 et au-delà », tourner son regard vers le cinéma, alors qu'un film dans l'univers de George R.R. Martin est actuellement en préparation, avec Beau Willimon (House of Cards, Andor) au scénario. Tandis que la saison 3 de House of the Dragon arrivera cet été, ce nouveau film va relater un moment crucial de l'histoire des Sept Couronnes, justement narré dans Feu & Sang, le livre dont House of the Dragon est l'adaptation.

Le film dans l'univers de Game of Thrones à venir va en effet s'intituler « La Conquête d'Aegon », et va donc nous faire remonter 300 ans avant les événements de la série originale. Dans la chronologie des œuvres de George R.R. Martin, il s'agit d'un point pivot pour Westeros, puisqu'il a marqué la création d'un nouveau calendrier via la Conquête du continent par Aegon Targaryen premier du nom, en compagnie de ses sœurs Visenya et Rhaenys sur le dos de leurs dragons respectifs, Balerion, Vhagar et Meraxes.

En l'espace d'un film à la durée à déterminer, nous pourrons donc assister à cet événement proprement historique qui a posé les premiers jalons de ce que sera A Song of Ice and Fire, la saga littéraire qu'a adapté la série originale Game of Thrones. Il faudra toutefois s'armer de patience avant de voir le résultat dans les salles obscures, ce long-métrage ne risquant pas de sortir avant encore plusieurs années. George R.R. Martin aura-t-il le temps de finir les deux derniers tomes de A Song of Ice and Fire d'ici là ? Rien n'est moins sûr...

© HBO

Source : CinemaCon 2026