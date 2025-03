Marvel Studios a joué avec les nerfs des fans cette semaine. Après avoir organisé un évènement autour du prochain film Les 4 Fantastiques avec Vanessa Kirby (Sue Storm), Pedro Pascal (Reed Richards), Joseph Quinn (Johnny Storm) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm), juste pour dévoiler la première bande-annonce du long-métrage, la maison des super-héros a récidivé avec Avengers Doomsday.

Avengers Doomsday n'a pas tout dit sur son casting

Marvel Studios a donné rendez-vous aux fans du monde entier pour un livestream Avengers Doomsday de plus de cinq heures. Une durée colossale qui s'explique par le fait que la société s'est amusé à révéler un nouveau membre du casting toutes les 13 minutes environ. Et pour cela, la maison des super-héros a aligné des chaises, comme ceux utilisés par les réalisateurs ou acteurs sur les plateaux de tournage, avec les noms des figurants des prochains film Avengers.

Ce qui fait que ça a duré aussi longtemps, outre le format, c'est que Marvel a révélé pas moins de 26 acteurs / personnages. Mais ce n'est là que la première partie du casting d'Avengers Doomsday et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. « Selon certaines sources, même si 26 acteurs ont été annoncés, Marvel n'a pas fini de dévoiler l'ensemble du casting, bien que la date et la manière dont un autre dévoilement aura lieu n'ont pas été précisées » a confié The Hollywood Reporter.

Sur Instagram, Marvel Studios et Robert Downey Jr (Docteur Fatalis) ont entamé un teasing sur le reste du casting d'Avengers Doomsday. « C'est ce qu'on appelle une belle brochette de talents. En fait, c'est plutôt une rangée, mais une rangée très longue. Ca doit être bon, non ? Robert Downey Jr, il y a toujours de la place pour plus ». Et effectivement, il y a un paquet de super-héros manquants à commencer, au hasard, par Wolverine. Avengers Doomsday sortira le 29 avril 2026 en France.

Les acteurs et personnages confirmés au 26 mars 2025

Voici les 26 acteurs de retour dans Avengers Doomsday comme annoncé par Marvel Studios lors du livestream du 26 mars 2025.

Robert Downey Jr : Docteur Fatalis

Chris Hemsworth : Thor

Pedro Pascal : Red Richards / Mr Fantastique

Vanessa Kirby : Sue Storm / La Femme invisible

Anthony Mackie : le nouveau Captain America

Sebastian Stan : James « Bucky » Barnes / le Soldat de l'hiver

Letitia Wright : Shuri / Black Panther

Paul Rudd : Ant-Man

Wyatt Russell : US Agent

Tenoch Huerta : Namor

Ebon Moss-Bachrach : La Chose

Simu Liu : Shang-Chi

Florence Pugh : Yelena Belova

Kelsey Grammer : Hank McCoy / Le Fauve

Lewis Pullman : Sentry

Danny Ramirez : Joaquin Torres / Le Faucon

Joseph Quinn : Johhny Storm / La Torche Humaine

David Harbour : Alexei Shostakov / Le Gardien Rouge

Winston Duke : M'Baku

Tom Hiddleston : Loki

Hannah John-Kamen : Ghost

Patrick Stewart : Charles Xavier / Professeur X

Ian McKellen : Max Eisenhardt / Magneto

Alan Cumming : Kurt Wagner / Diablo

Rebecca Romijn : Raven Darkhölme/ Mystique

James Marsden : Scott Summers / Cyclope

Channing Tatum : Remy LeBeau / Gambit

Source : The Hollywood Reporter, Marvel Studios.