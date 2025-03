Les prochains films Avengers sont attendus au tournant et visiblement l'un d'eux va réellement marquer un nouveau départ pour le MCU qui a bien du mal à redémarrer. Malgré l'embellie permise par Deadpool & Wolverine, Marvel Studios s'est complètement planté avec Captain America 4 Brave New World d'un point de vue commercial et des critiques. En dépit de cela, le nouveau défenseur de l'Amérique reviendra bien sur grand écran aux côtés d'autres super-héros du MCU. Voici les premiers noms confirmés.

Avengers Doomsday annonce son casting

Quels seront les personnages stars du casting d'Avengers 5 Doomsday ? Jusqu'aujourd'hui, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, ainsi que toute la société n'ont fait qu'une annonce qui a divisé. Après avoir incarné le cultissime Tony Stark alias Iron Man, Robert Downey Junior sera Doctor Doom. Même si ce n'est pas officiel, on sait également qu'il y aura Black Panther, Hulk (Mark Ruffalo), Miss Hulk (Tatiana Maslany), Kamala Khan (Iman Vellani), Star-Lord (Chris Pratt) ou encore Vision (Paul Bettany). C'est du moins ce qu'on a pu apercevoir sur de récents leaks qui portent sur des images conceptuelles d'un artiste Marvel.

Pour peut-être éviter des fuites incontrôlables, Marvel Studios a décidé de lancer un livestream pour faire une nouvelle grosse annonce en révélant les personnages de ce long-métrage au fur et à mesure. On ne voit pas directement les super-héros en question, mais plutôt les chaises utilisées par les acteurs sur le tournage d'Avengers Doomsday. Une communication où l'on apprend que Vanessa Kirby (Mission Impossible), qui jouera Sue Storm alias La Femme Invisible dans Les 4 Fantastiques, fera partie de la nouvelle bande introduite dans Avengers 5.

Elle ne sera pas la seule et voici les autres visages confirmés officiellement pour Avengers Doomsday. La liste est en cours de diffusion au moment où ces lignes sont écrites et les noms seront ajoutés au fur et à mesure :

Chris Hemsworth : Thor

Vanessa Kirby : Sue Storm / La Femme invisible

Anthony Mackie : le nouveau Captain America

Sebastian Stan : James « Bucky » Barnes / le Soldat de l'hiver

Letitia Wright : Shuri / Black Panther

Paul Rudd : Ant-Man

Wyatt Russell : US Agent

Tenoch Huerta : Namor

Ebon Moss-Bachrach : La Chose

Source : compte X officiel.