X-Men 97' est en effet désormais la production du MCU la plus saluée par la critique et le public, malgré pléthore d'autres prétendants. À ce titre, Marvel envisage de surfer sur ce triomphal renouveau avec un autre projet relatif aux mutants de Charles Xavier.

Marvel se réconcilie avec les X-Men

Dans les années 90, les premiers films X-Men avec notamment Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine (qui fera un retour extrêmement attendu dans Deadpool 3) ont été de véritables cartons pour la Fox. Sur le petit écran, les étudiants de Charles Xavier ont également eu leur petit succès. Mais des productions à répétition sur cette franchise si chère au cœur du géant américain ont peu à peu émoussé l'intérêt des fans. Dark Pheonix, sorti en 2019, était le dernier film en date avec une réception particulièrement froide.

Cela a radicalement changé lorsque la série d'animation X-Men 97' a débarqué sur Disney+ le 20 mars dernier. Créée par Beau de Mayo, qui a malheureusement depuis été remercié, elle a enregistré parmi les meilleurs scores tous confondus au sein de l'avalanche de productions estampillées MCU. Cela n'est bien sûr pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Marvel entend en effet profiter de ce regain d'intérêt et donne désormais sa bénédiction pour un film live-action centré sur les X-Men.

Celui-ci serait encore dans un état précoce, mais aurait trouvé son scénariste. Michael Lesslie, qui avait déjà rempli cette fonction pour Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, serait en négociation pour occuper ce poste sur le prochain film X-Men. Pour la petite histoire, ce projet était l'un des premiers à être considéré par Marvel lorsque la grève des scénaristes s'est terminée. Il n'était alors pas question de se presser, mais les choses ont radicalement changé suite à l'énorme succès de X-Men 97'. Nous devrions donc bientôt revoir Charles Xavier, Wolverine, Cyclope, Jean Grey, Tornade et toute la compagnie face aux forces de Magneto en live-action au cinéma, dans un futur plus ou moins proche.