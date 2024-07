Le réalisateur de Deadpool 3 ne s'occupera pas d'Avengers 5, c'est acté ! La proposition était pourtant belle, mais Shawn Levy a préféré l'a déclinée. Un mal pour un bien peut-être, car Marvel Studios aurait déjà trouvé un remplaçant en la personne des frères Russo. Le duo d'Avengers Infinity War et Endgame. Vu la réception des deux films, ce serait une sacré prise. Mais encore faut-il qu'Anthony et Joe Russo parviennent à rétablir la dynamique et le spectacle de ces deux longs-métrages.

Un casting de haut vol pour Avengers 5, mais pas infini non plus

Avengers 5 sortira le 29 avril 2025 au cinéma. Une date qui ne prend pas en compte d'éventuels retards. D'ailleurs, même si le film a récupéré le scénariste de la saison 1 de Loki, le metteur en scène doit encore être confirmé. En attendant, les fans s'impatient tout comme certains acteurs. Visiblement, la tentation était trop forte pour Benedict Cumberbatch qui a annoncé son retour en tant que Doctor Strange dans Avengers The Kang Dynasty. « J'ai de bons rapports avec Marvel Studios. Je suis très impatient de voir Avengers 5 l'année prochaine » a t-il ajouté lors de cette révélation.

D'après Deadline, le casting pourrait envoyer du lourd avec plus de 60 personnages du MCU. « Plus de 60 personnages du MCU pourraient reprendre leur rôle, dont Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddelston, Simu Liu et Karen Gillian ». Depuis cette déclaration, Benedict Cumberbatch a donc attesté de sa présence dans Avengers 5. Et Iron Man ? Il pourrait y avoir une énorme surprise puisque Robert Downey Jr serait sur le point de réintégrer l'univers Marvel, mais dans le rôle de l'antagoniste Doctor Doom. Une information à prendre avec des pincettes pour le moment.

Peu importe les rumeurs ou spéculations à propos d'Avengers 5, il faut modérer dès maintenant vos attentes. Dans une interview à Gizmodo, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a déclaré que le casting n'était pas extensible à l'infini. Il y aura indéniablement des choix à faire, et tout le monde ne pourra pas voir son chouchou à l'écran. Dès lors, il se peut que certains des nouveaux protagonistes de la phase 4 du MCU soient absents de cette grande réunion. « Nous avons une histoire à raconter dans ces films Avengers, et il n'y aura pas la place pour 100 000 personnages. Il faudra donc faire des choix, c'est certain. Mais cela ne signifie pas que vous ne verrez plus jamais personne » a t-il expliqué.

Source : Gizmodo.