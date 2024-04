Marvel est en pleine période de transition et se cherche un peu. Après un Avengers Endgame globalement très bien reçu, ça a commencé à se dégrader de plus en plus. Le MCU a même touché le fond avec The Marvels qui est le plus gros flop de l'histoire de l'univers cinématographique. Une contre performance commerciale totale, qui n'a même été un tant soit peu contrebalancée par des critiques positives. Mais pour redresser la barre, la maison des super-héros pourrait peut-être appliquer une recette adorée d'Hollywood : faire du neuf avec du vieux.

Cet acteur oscarisé prêt à voler à nouveau pour Marvel

Pour le moment, il est bien difficile de savoir si Marvel va parvenir ou non à redresser la barre. Mais tous les espoirs sont permis avec Deadpool 3, voire peut-être même le nouveau film Les 4 Fantastiques qui bénéficie d'un casting solide. Quand bien même le rôle du Surfeur d'Argent est déjà en train de diviser les internautes. Hormis cela, il règne une impression de flou général et plusieurs projets sont encore bancals comme Blade ou Avengers 5 & 6. Et selon Variety, Marvel pourrait faire le choix de rappeler les anciens Avengers en s'appuyant sur la magie du multivers. Un bruit de couloir plus ou moins démenti par Kevin Feige, le président de Marvel Studios.

Le retour des Avengers vaincus au combat, c'est ça la nouvelle rumeur ? Je n'ai rien vu de tel, littéralement. Nous n'en avons pas discuté, c'est la vérité. Nous faisons ce projet avec Scarlett Johansson (ndlr : en qualité de productrice et non d'actrice). J'aime Robert, il fait partie de la famille, mais pour ce qui est d'un retour, il faudra voir. Via Entertainment Tonight.

Un retour des acteurs d'Avengers, dont Robert Downey Jr, dans l'univers cinématographique de Marvel ? L'acteur qui a décroché l'oscar du meilleur second rôle pour Oppenheimer est prêt à rempiler. « Je reviendrais avec une grande joie. C'est tellement une partie importante de ma vie. Ce rôle m'a choisi. Et comme je le dis toujours « ne pariez jamais, jamais contre Kevin Feige ». C'est un pari perdu d'avance. C'est la maison et il gagnera toujours ».

Robert Downey Jr face à son casque d'Iron Man dans Avengers Endgame. Crédits : Marvel via CinéSérie.

Robert Downey de retour en Iron Man... avec Captain America ?

Avant que Robert Downey Jr ne s'exprime, c'est Chris Evans, alias Captain America, qui a répondu à cette rumeur. Et il n'est pas non plus contre l'idée de reprendre son costume chez Marvel... sous réserve que ce soit bien fait ! « Je pense que tous les deux mois, quelqu'un dit qu'ils vont appeler Downey, Hemsworth, Scarlett et que tout le monde va revenir. Personne ne m'en a parlé. Et vous savez, je ne dirais jamais « jamais », mais je suis vraiment très protecteur. C'est un rôle très précieux pour moi, alors il faudrait que ce soit parfait » a t-il déclaré au cours de l'émission The View.