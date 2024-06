Le chantier Avengers 5 pose de sérieux problèmes à Marvel Studios. En cause, la condamnation de Jonathan Majors, alias Kang, pour des violences conjugales exercées sur son ex-compagne. L'acteur est définitivement hors course, mais après maintes tergiversations, réflexions, le personnage devrait rester au centre de l'intrigue du prochain film. Un scénario a déjà été réécrit plusieurs fois, mais la situation semble s'être stabilisée sur ce point récemment. Michael Waldron, le showrunner de la saison 1 de Loki, est à l'écriture. Et selon de nouveaux bruits de couloir, il faudra s'attendre à un festival de super-héros.

Avengers 5 pourrait frapper très fort à plusieurs niveaux

Marvel Studios piétine tellement avec Avengers 5 qu'il aurait été envisagé de confier le film à un réalisateur inconnu dans le monde du MCU pour faire la différence. Jordan Peele (Nope, Get Out) ? Il y aurait bien des discussions en cours avec la direction sur un projet de film. Est-ce que cela concerne The Kang Dynasty pour autant ? Selon Deadline, plusieurs cinéastes sont en lice, mais l'un des noms qui ressort le plus est celui de Shawn Levy. Le metteur en scène de La Nuit au Musée 1 & 2, de Real Steel, Free Guy et du très attendu Deadpool 3. À vrai dire, il s'est déjà vu offrir Avengers 5, mais a refusé il y a quelques mois de cela pour une incompatibilité de planning.

La production d'Avengers 5 ayant été décalée, le réalisateur pourrait changer d'avis et finalement accepter la proposition de Marvel. Et les informations croustillantes ne s'arrête pas là. Si l'on en croit le site Deadline, qui est l'une des sources les plus sérieuses pour le cinéma et les séries TV, la maison des super-héros prévoiraient le retour d'acteurs iconiques et de leurs personnages. « Plus de 60 personnages du MCU pourraient reprendre leur rôle, dont Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddelston, Simu Liu et Karen Gillian ». Pour rappel, ils incarnent respectivement Hulk, Thor, Doctor Strange, Loki, Shang-Chi et Nebula dans les Gardiens de la Galaxie.

Ces personnages seraient les têtes d'affiche d'Avengers 5, bien que Marvel souhaiterait apparemment mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Robert Downey Jr, aka Iron Man, peut-il avoir une place dans ce nouveau film chorale ? Si ça ne tenait qu'à lui, oui. « Je reviendrais avec une grande joie. C'est tellement une partie importante de ma vie. Ce rôle m'a choisi ».