Après des nouvelles soufflant le chaud et le froid tout en laissant planer quelques doutes, les choses semblent peu à peu se préciser pour Avengers 5. Tel est notamment le cas s'agissant de son réalisateur, et même ce qui attend cet énorme rassemblement de super-héros du MCU (avec un très beau casting) s'agissant du super vilain qu'ils devront affronter.

Avengers 5 redonne des nouvelles très rassurantes

Depuis plusieurs mois, Avengers 5 semble avoir du mal à trouver son réalisateur. Il était pendant longtemps question de recruter Shawn Levy (Deadpool 3). Tel ne sera finalement pas le cas. L'homme restera dans le giron de Disney, mais pour s'occuper à la place de son prochain film Star Wars. Pour mieux s'y consacrer, il a ainsi décliné l'offre. Qui aurait donc les épaules pour le remplacer ? Marvel aurait trouvé sa réponse du côté des frères Russo, à qui l'on doit déjà d'excellents films du MCU, dont deux Avengers : Infinity War et Endgame.

En plus de réaliser Avengers 5, les célèbres frères pourraient même réaliser le sixième volet. La suite pour les quelque 60 super-héros du MCU semble donc être entre de très bonnes mains. Déjà avec le retour d'un casting cinq étoiles comptant notamment Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Benedict Cumberbatch (Docteur Strange), Tom Hiddelston (Loki), Simu Liu (Shang-Chi) et Karen Gillian (Nebula). À l'écriture, on retrouve également Micheal Waldron, qui s'est déjà occupé de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

En parlant d'écriture justement, rappelons qu'Avengers 5 devait s'appeler à l'origine The Kang Dynasty. Malheureusement, l'acteur incarnant ce vilain emblématique de Marvel, massivement mis en avant dans la série Loki sur Disney+ et autres œuvres du MCU, a été poussé vers la sortie suite à de lourdes accusations d'agression. L'équipe derrière le prochain volet ont décidé de trouver un autre méchant suffisamment puissant pour justifier le rassemblement d'autant de super-héros. Certains spéculent que Docteur Doom serait le choix le plus indiqué. Il faudra toutefois faire encore preuve de patience pour le découvrir.

Une suite du MCU définitivement à surveiller. © Disney/Marvel