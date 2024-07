Il y a 15 ans, Wolverine et Deadpool se rencontraient dans X-Men Origins Wolverine. Cette année, ces deux figures emblématiques de Marvel se réunissent à nouveau pour partager entièrement l'affiche de Deadpool & Wolverine, le 3e film faisant la part belle à celui qui ose briser le 4e mur.

Le film, réalisé par Shawn Levy, est particulièrement attendu des fans. Au milieu de productions qui déçoivent de plus en plus, la licence Deadpool est une des rares parmi les derniers Marvel à captiver encore le public. Dès lors, son association avec le X-Men au griffes acérées les plus populaires pourrait bien faire de Deadpool 3 le sauveur du MCU. À la veille de sa sortie en France, découvrez enfin les retour de la presse américaine.

Quels sont les premiers retours sur Deadpool & Wolverine ?

Hier, le gratin d'Hollywood était réuni pour l'avant-première du film Deadpool & Wolverine. On a évidemment pu voir les interprètes des deux héros, Ryan Renolds et Hugh Jackman, marcher sur le tapis rouge. Mais, les acteurs n'étaient pas les seuls présents. La presse était sur place. Alors, depuis quelques heures, les premiers retours sur Deadpool 3 tombent. Autant vous le dire : ils sont unanimes.

Par exemple, Brandon Davis, qui anime le podcast de ComicBook.com, trouve que Renolds et Jackman « se sont surpassés ». Matt Neglia, de Next Best Picture, présente le film comme « le coup de fouet dont le MCU avait désespérément besoin ». De manière générale, les retours vantent l'humour et l'action sans compromis. Aussi, pour nous donner encore plus envie d'aller en salles, la plupart évoque des surprises qui devraient faire plaisir aux fans.

DEADPOOL & WOLVERINE est une belle bête sexy, drôle à souhait, et chaude. J'ai l'impression que Wade Wilson préférerait que je dise qu'il est baisable, donc c'est aussi ça. J'aime mon homme insolent de tout mon cœur mais rien ne vaut de le voir draguer agressivement Logan. Rachel Leishman

DEADPOOL & WOLVERINE fume. C'est très amusant et ça constitue une lettre d'amour (je déteste ce terme, mais c'est ce qu'il est) à l'ère Fox des films Marvel. J'ai présumé qu'il serait violent, vu à quel point Marvel l'a vendu comme ça, mais je dirais même que c'est le film le plus gore des trois. Mike Ryan

#DeadpoolAndWolverine est aussi excitant que vous vous y attendez. Il parvient à garder le même ton que les films précédents, avec des blagues super drôles et une histoire qui vous fera rire et pleurer. Hugh Jackman livre l'une de ses meilleures performances dans le rôle de Wolverine. Le film est rempli de bonnes surprises qui, heureusement, n'affectent pas le cours de l'histoire. The Hollywood Handle

Tous les ingrédients semblent donc réunis pour un film absolument ÉNORME ! Drôle, irrévérencieux et particulièrement violent : ce Deadpool & Wolverine suffira-t-il à sauver le MCU ? Seules les prochaines productions nous le diront. Mais, une chose semble certaine : ce troisième Deadpool devrait être un très bon moment de cinéma pour les amateurs de films de super-héros.