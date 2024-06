Aux dernières nouvelles, Avengers 5 n'a pas de réalisateur, mais un scénariste. Comme rappelé à plusieurs reprises, c'est Michael Waldron, showrunner de la série Loki sur Disney+, qui a pris le relais. Vu son expérience sur le show télévisé et l'accueil qui a été réservé à ce dernier, ça devrait être de bon augure pour la suite. Il reste encore du chemin à faire, mais après l'enchaînement de mauvaises nouvelles, l'un des piliers de ce groupe de super-héros fait une confidence fort intéressante.

Ce personnage hyper apprécié du MCU au casting d'Avengers 5

Selon les indiscrétions de Deadline, le réalisateur Shawn Levy (Deadpool 3) pourrait prendre les commandes d'Avengers 5. Ce n'est pas le seul nom qui circule, mais Marvel Studios fait visiblement des pieds et des mains pour l'avoir. Mais il y a mieux. D'après les sources du média, le casting de personnages du prochain volet serait tout bonnement colossal. « Plus de 60 personnages du MCU pourraient reprendre leur rôle, dont Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hiddelston (Loki), Simu Liu (Shang-Chi) et Karen Gillian (Nebula) ». Une fois de plus, Deadline semble avoir eu accès aux bonnes informations puisque l'un d'eux se confirme aujourd'hui.

Doctor Strange, un des personnages adorés de tous, revient pour Avengers 5 et sera toujours incarné par Benedict Cumberbatch. « J'ai de bons rapports avec Marvel Studios. Je suis très impatient de voir Avengers 5 l'année prochaine » (via ComicBook). Avec cette officialisation, la présence des autres acteurs mentionnés par Deadline est fort probable, mais on attendra l'annonce de Marvel Studios ou des personnes concernées. La dernière fois qu'on a aperçu le Dr. Stephen Strange, c'était dans le sympathique Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un film qui mérite le coup d'oeil pour la mise en scène de Sam Raimi, en particulier si vous voulez voir des références à Evil Dead, mais avec la touche Marvel.

À l'heure d'écrire ces lignes, Doctor Strange est donc l'unique personnage qui a assuré sa place dans Avengers 5. Un long-métrage qui sera au cinéma à partir du 29 avril 2024. Mais les changements de planning étant légion, attendez-vous peut-être à un report dans les prochains mois...