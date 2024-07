Avengers 5 donne des nouvelles (non officielles), mais cela a de quoi faire plaisir à de très nombreux fans. Cela pourrait être une véritable petite révolution.

Avengers 5 est très attendu, d’autant que les espoirs sont grands après l’échec assez cuisant des derniers films Marvel. Avec Deadpool 3, il s’agit d’un des derniers espoirs de Disney pour redorer le blason de la licence. Et une nouvelle pourrait bien tout chambouler et faire progresser le film dans le bon sens.

Avengers 5 pourrait réserver une énorme surprise

L'acteur Robert Downey Jr., célèbre pour son interprétation de Tony Stark/Iron Man dans le Marvel Cinematic Universe, pourrait bien faire un retour inattendu dans la franchise. Selon une nouvelle rumeur, l'acteur reviendrait non pas dans son rôle emblématique d'Iron Man, mais sous les traits d'un tout autre personnage Marvel.

Depuis son départ émouvant dans Avengers: Endgame où Tony Stark se sacrifie pour vaincre Thanos, les fans n'ont cessé de spéculer sur un éventuel retour de Robert Downey Jr. dans le MCU. La récente rumeur, rapportée par l'insider Jeff Sneider et relayée par Comic Book Movie, suggère que l'acteur pourrait revenir sous la forme d'un variant de Tony Stark. Rendu possible par les intrigues complexes du Multivers.

Ce qui rend cette rumeur particulièrement intrigante est l'idée que Robert Downey Jr. pourrait endosser le rôle du célèbre antagoniste, Docteur Doom. Ce personnage, connu pour être l'un des ennemis les plus redoutables des Quatre Fantastiques, aurait été un rôle pour lequel Downey Jr. avait initialement auditionné. Avant de décrocher celui d'Iron Man. Une telle réinterprétation permettrait de faire un clin d'œil à son passé. Tout en introduisant de manière subtile et innovante le personnage de Docteur Doom dans le MCU.

Docteur Doom

Changement de ton pour le personnage

Il est important de noter que cette information reste à l'état de rumeur et doit être prise avec précaution. Selon Sneider, cette apparition serait probablement unique. Servant davantage de référence historique et de twist narratif qu'à établir Downey Jr. comme le Docteur Doom permanent du MCU. Cette approche permettrait de laisser la porte ouverte pour une introduction plus traditionnelle du véritable Docteur Doom dans les futurs films.

Bien que non confirmée, cette rumeur alimente l'enthousiasme des fans et montre la capacité de Marvel Studios à surprendre son public.

Source : theinsneider