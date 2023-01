Souvenez-vous, lors des premières communications autour du film, James Cameron n’avait pas mâché ses mots lorsqu’il parlait du budget de sa saga alors estimée à plusieurs milliards de dollars. Des sommes pharaoniques que le célèbre réalisateur se disait obligé d’éponger un maximum pour pouvoir continuer sa série de films Avatar. Cameron avait alors avancé qu’il fallait obligatoirement qu’Avatar 2 : La voie de l’eau arrive à cumuler 2 milliards de dollars au box-office pour être rentable. Mais apparemment, c’était faux.

Avatar 2 sera rentable ou pas ?

Interrogé sur le sujet pour un média chinois, James Cameron est revenu sur le sujet en affirmant qu'Avatar 2 arriverait finalement à être rentable qu’avec 1,5 milliard de dollars, soit 500 millions de moins qu’attendus initialement donc. Apparemment, l’homme aurait fait des estimations un poil trop larges au départ et il avoue d'ailleurs s’être trompé en déclarant qu'il avait été « un peu inexact », lors de ses premières déclarations.

James Cameron critiqué, mais la suite est assurée

Sauf que pour beaucoup, il est assez difficile de se tromper de plusieurs centaines de millions de dollars et certains accusent d’ores et déjà le réalisateur d’avoir volontairement surestimé le seuil de rentabilité pour pousser à l’exploitation de son film au cinéma et à la consommation.

D’autres quant à eux, estiment que ce serait ici un aveu d’échec de la part du réalisateur qui n’aurait finalement pas réussi à atteindre ses objectifs et chercherait à noyer le poisson. On rappelle que, si le film est un véritable carton et qu’il enchaîne les records à une vitesse folle à l’international, Avatar 2 n’a pas réussi à atteindre ses objectifs sur le territoire américain lors de son lancement et a mis un peu de temps a décoller (à son échelle, qu’on se le dise, puisque n’importe quel autre film aurait été ravi des résultats).

Quoi qu’il en soit, le nouveau seuil de rentabilité d’1,5 milliard de dollars devrait être atteint dans très peu de temps puisqu’aux dernières nouvelles, le film était déjà à un peu plus d’1,4 milliard au box-office. Ce qui veut dire qu’Avatar 3 et 4 devraient bel et bien voir le jour comme prévu.

Avatar 2 : La voie de l’eau fait désormais partie des films les plus rentables de toute l’histoire du cinéma, et ça continue de grimper. Il est cependant difficile de prédire s’il arrive à surpasser son aîné et ses presque 3 milliards de dollars, mais sait-on jamais.

Et vous, avez vous eu l’occasion de voir le dernier gros succès de James Cameron ?