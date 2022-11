Est-ce qu'Avatar 2 : La Voie de l'Eau fera mieux que son aîné qui reste le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial ? On le saura bien assez tôt, mais la première bande-annonce a comptabilisé près de 150 millions en une journée. Un succès bien entendu à relativiser qui montre toutefois une certaine attente de la part des spectateurs. Et d'ailleurs, il vaut mieux que ces derniers soient au rendez-vous.

Une répercussion colossale en cas d'échec d'Avatar 2

Plus de 10 ans après la sortie en salles du premier volet, Avatar 2 va enfin voir le jour. Un projet titanesque qui sera suivi de trois autres longs-métrages... sauf si cette suite et Avatar 3 se plantent au box-office. Dans ce cas, l'aventure de toute une vie pour James Cameron pourrait malheureusement prendre fin.

Le marché pourrait décider que c'est fini pour nous dans trois mois, ou presque fini. On se dirait alors « Ok, bouclons l'histoire avec le troisième film, et on en reste là si ce n'est tout simplement pas rentable ». Depuis que nous avons écrit ces films, le monde a changé. Il y a eu deux bouleversements : la pandémie et l'essor du streaming. Ou à l'inverse, peut-être que nous réussirons à rappeler aux gens ce qu'est une expérience cinématographique. C'est le but de ce film. Maintenant la question est : combien de gens en ont encore quelque chose à foutre ? James Cameron lors d'une interview avec Total Film.

Une chose est certaine, vu le dernier trailer, Avatar 2 sera au moins une claque visuelle, et qui mieux que le cinéaste derrière Abyss pour mettre en scène des décors aquatiques ? Une suite qui réservera également des surprises mais est-ce que ce sera suffisant ? Réponse le 14 décembre 2022 dans les salles obscures.

Ah et soyez prévoyants, le film durera 3h10 là où le premier ne faisait « que » 2h42.