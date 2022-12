Impossible d'être passé à côté d’Avatar 2 : La voie de l’eau, le film de James Cameron est aussi ambitieux et démesuré que ses résultats au box-office. En une quinzaine de jours, le long-métrage a déjà enregistré plus d’1,2 milliard de dollars, une somme colossale. Et même si les objectifs ne sont pas atteints sur le sol américain, il faut dire que les attentes étaient énormes, Avatar 2 bat tous les records. Tandis que partout ailleurs dans le monde, c’est un carton monumental.

Avatar 2 explose Top Gun Maverick en plein vol

La Chine et la Corée du Sud continuent de dominer le box-office à l'international en accumulant plus de 200 millions de dollars à toutes les deux.

Chez nous, le film vient carrément de battre un nouveau record en devenant le film le plus visionné de 2022 avec pas moins de 6,870 millions d'entrées en 16 jours seulement. Avec de tels résultats, Avatar 2 écrase le Top Gun Maverick de Tom Cruise, le plus gros succès de l’année, qui avait enregistré 6,676 millions de tickets en France depuis le mois de mai. Du jamais vu depuis la crise de la Covid 19.

Avatar 2 : La voie de l’eau est un véritable rouleau compresseur et arpès avoir fait le ménage en roulant sur les films Marvel, il devrait bientôt dépasser Top Gun Maverick et ses 1,4 milliard de dollars au box-office mondial. Le film de Cameron se place désormais en seconde position en doublant Jurassic World : Le Monde D’après qui avait enregistré un peu plus d’1 milliard de dollars.

Maintenant, pour être pleinement rentable, le film doit arriver à passer la barre des 2 milliards de dollars. Le premier opus, après avoir été exploité plusieurs mois au cinéma en profitant même d'une ressortie en version longue, le film a enregistré pas moins de 2,9 milliards de dollars. Nous n'y sommes pas encore, mais s'il continue sur sa lancée, Avatar 2 pourrait bien marquer l'histoire du cinéma.