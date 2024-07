Apple TV mise très, très gros sur le retour de cette série très appréciée et en fait l'une des séries les plus chères de l'histoire. Ce qui est inquiétant compte tenu de l'état de santé de la plateforme SVOD...

Ils n’étaient pas vraiment nombreux il y a encore quelques années, mais désormais, les géants de la SVOD se tapent dessus pour récupérer un maximum d’abonnés. Le truc, c’est qu’il est impossible de souscrire à tout, et même de tout suivre et regarder. C’est pour cette raison que Netflix, Max, Prime Video ou encore Disney+ ne lésinent pas sur les moyens pour concocter des films et séries exclusives à très gros budgets. C’est aussi ce qu’a fait Apple TV, sauf que la plateforme n’a pas vraiment les reins aussi solides que ses camarades.

Apple TV met le paquet pour le retour de cette série ultra appréciée

Apple TV n’est peut-être pas aussi populaire que les autres plateformes, les chiffres parlent d’eux-mêmes lorsqu’on la compare à Netflix par exemple, mais ça ne l’empêche pas de tout donner pour essayer de se faire une place confortable aux côtés des géants. Prochainement, l'une de ses plus grosses séries, aussi l’une des plus appréciées, fera son grand retour. Severance, réalisée par Ben Stiller, va avoir le droit à sa saison 2. Une excellente chose pour les fans qui n’attendent que ça. Une série thriller teintée de science-fiction qui a su, de par son pitch atypique, rencontrer le succès assez rapidement.

En tout cas, tout prête à croire qu’elle est extrêmement importante pour Apple TV puisque la firme vient d’en faire l’une des séries les plus chères de l’histoire avec la saison 2. Chaque épisode coûtera au minimum… 20 millions de dollars. Une somme colossale que l’on explique assez difficilement, d’autant plus lorsqu’on a déjà vu la première saison. À titre de comparaison, les premiers épisodes pilotes de House of The Dragon ont coûté autant, tandis que les épisodes les plus chers de Stranger Things coûtent environ 30 millions de dollars. On parle ici de deux séries bourrées d’effets spéciaux et de personnages, ce qui coûte mine de rien excessivement cher mis bout à bout. Severance, aussi chouette soit-elle, n’a pas cette vocation d'en mettre plein les yeux. La saison 2 a donc tout intérêt à créer la surprise.

Apple TV diffusera la saison 2 de Severance dès le 17 janvier 2025.

L'une des série les plus chères de l'histoire alors que la pomme va mal

Une excellente nouvelle pour la série, à n’en pas douter, mais la décision inquiète. Apple TV mise très gros sur la saison 2 de Severance, mais c’est totalement contradictoire avec l’état de santé de l'entreprise qui connaît la crise. Apple TV a en effet beaucoup de mal à tenir la cadence.

Depuis sa création, la firme a investi près de 20 milliards de dollars. C’est titanesque. Et malheureusement, le retour sur investissement n’est pas à la hauteur des espérances. Les grands pontes de la plateforme ont annoncé il y a peu vouloir freiner les dépenses pour sortir la tête de l’eau. Sauf que visiblement, la saison 2 de Severance n’était pas dans les calculs. Reste à voir maintenant si Apple TV a misé sur le bon cheval. Verdict en début d’année prochaine lorsque la série reviendra.

Source : Forbes, Apple TV