NVIDIA vient de lancer un véritable monstre. La RTX PRO 6000, nouvelle carte haut de gamme de la marque, est désormais disponible chez plusieurs revendeurs dans le monde. Son prix ? Plus de 10 000 dollars. Oui, vous avez bien lu. Mais rassurez-vous (ou pas) : elle ne s’adresse pas à monsieur tout le monde.

96 Go de VRAM pour des usages extrêmes chez Nvidia

Cette NVIDIA RTX PRO 6000, basée sur l’architecture Blackwell, n’a rien d’ordinaire. Elle embarque 96 Go de mémoire GDDR7, un chiffre jamais vu sur une carte graphique de ce type. En comparaison, même la future RTX 5090 plafonne à 32 Go. Ce modèle pro triple donc la mise.

Avec 24 064 cœurs CUDA et un design en double slot, la carte est taillée pour l’intelligence artificielle, les rendus 3D complexes, ou encore les calculs scientifiques lourds. En clair, c’est du matériel conçu pour les studios, les labos, ou les entreprises spécialisées, pas pour faire tourner Fortnite.

Une carte pensée pour les pros, vraiment

Parmi les fonctionnalités NVIDIA qui font la différence, on retrouve le Multi-Instance GPU (MIG). Grâce à ça, la carte peut être partagée en plusieurs sous-parties indépendantes. Parfait pour exécuter plusieurs tâches à la fois, sans perte de performance. Un gros avantage pour les pros qui bossent sur plusieurs projets en simultané.

Oui, la NVIDIA RTX PRO 6000 peut faire tourner les jeux vidéo. Elle est même un peu plus performante que la RTX 5090 dans certains tests de path tracing. Mais soyons honnêtes : à plus de 10 000 dollars, ce n’est clairement pas un achat pertinent pour le gaming. La carte est trop chère, trop spécialisée, et trop complexe pour un usage classique. Si vous cherchez la meilleure carte pour jouer, la RTX 5090 (ou une future 5090 Ti) sera largement suffisante… et bien plus abordable.

Depuis son lancement, la RTX PRO 6000 apparaît sur plusieurs sites européens et asiatiques. En Europe, elle est affichée entre 8 982 € et 10 922 € TTC, selon les revendeurs. Au Japon, elle dépasse les 1,6 million de yens, soit environ 11 300 dollars.

