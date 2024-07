Max fini le mois de juillet en beauté avec un très gros films et une série très attendue, et déjà appréciée d'ailleurs.

Dernier arrivé chez nous, Max garde la tête haute et fait face aux mastodontes que sont Netflix, Disney+ et Prime Video sans broncher. Comme eux, la plateforme SVOD compte bien faire le plein de nouveautés tous les mois en ajoutant des films et séries à son catalogue chaque semaine.

Le film Max de la semaine du 22 au 28 juillet 2024

C’est bientôt la fin du mois et on voit que ça se relâche. Pour son premier mois plein chez nous, Max a déjà mis le paquet en ajoutant plusieurs films et séries à son catalogue. Pour cette fin du mois de juillet, la plateforme SVOD calme un peu la cadence, mais finit en beauté avec un très gros film DC, The Suicide Squad. Fait amusant, le film arrive aussi sur Netflix cette semaine.

Ce The Suicide Squad, réalisé par James Gunn, met en vedette une dream team d’anti-héros partis affronter une nouvelle menace XXL dans une opération extrêmement dangereuse, une mission suicide. Avec ses personnages forts, son casting 5 étoiles avec notamment John Cena, Margot Robbie ou encore Idris Elba, The Suicide Squad a marqué un tournant dans l’univers DC. Un blockbuster drôle et violent signé James Gunn, le nouveau patron du DCU.

28/07 The Suicide Squad - Le film de James Gunn avec John Cena, Margot Robbie et Idris Elba.



La série de la semaine du 22 au 28 juillet

Côté série, même son de cloche, Max fait dans la discrétion. Pas de sortie en fanfare ni de liste à rallonge, mais une série tout de même très attendue. Love & Death raconte comment la vie d’une femme (Elisabeth Olsen - Scarlet Witch dans le MCU) bascule du jour au lendemain alors qu’elle semblait tout avoir pour elle : une famille, une maison, un travail et un mari… C’est peut-être parce qu’elle a trompé ce dernier et que tout a viré au drame. Une mini-série qui a déjà fait ses preuves et qui a reçu pas mal d’éloges. Très attendue, elle arrive donc enfin chez nous sur Max dès cette semaine.