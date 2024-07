Disney+ joue les timides cette semaine et ne prend pas de risque en misant sur une valeur sûre : le retour d'une série très appréciée sur sa plateforme, et partout ailleurs.

Comme bien souvent, Disney+ joue les outsiders. Alors que Netflix et Prime Video remplissent leur catalogue de nouveautés, la plateforme aux grandes oreilles y va tranquillement. Même Max, pourtant nouveau, a plus de nouveautés cette semaine.

Après, le mois de juillet a été relativement chargé pour Disney+ mine de rien, avec notamment le grand final de la série Star Wars The Acolyte, ou encore le retour de The Bear et des Simpson, sans compter deux énormes blockbusters Marvel. L’heure est donc au repos pour la plateforme SVOD.

L’unique série Disney+ de la semaine du 22 au 28 juillet 2024

Toutes les cartouches ont d’ores et déjà été tirées pour Disney+ qui n’a presque rien à nous offrir cette semaine. Star Wars The Acolyte a signé la fin de sa première saison le 17 juillet dernier, avec une réception en demi-teinte. Les nouveautés se font encore attendre et pour le moment, nous n’avons eu le droit qu’à des renouvellements de séries très appréciées comme Les Simpson, The Bear ou encore la très drôle et fraîche Not Dead Yet qui est revenue avec une deuxième saison.

Cette semaine, c’est encore une fois une série appréciée qui revient avec une nouvelle saison. Aucune prise de risque pour Disney+ donc puisque la série marche plutôt bien. Il s’agit de Will Trent, série policière où l’on suit l’agent spécial du même nom incarné par Ramon Rodriguez. Personnage attachant au caractère bien trempé et un poil excentrique, enquêtes variées… la recette est éculée, mais fonctionne à merveille pour cette adaptation des romans de Karin Slaughter. Une petite série sympa à suivre donc, et la saison 2 débarque cette semaine sur Disney+.