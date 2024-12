Apple TV+ met le paquet pour sa prochaine grosse série évènement qui s'annonce d'ores et déjà très prometteuse en plus d'être très attendue.

Lorsqu’on le compare à Netflix, Prime Video ou même Max, on a l’impression qu’Apple TV+ cours à part. C’est pas loin d’être la vérité, mais la plateforme dispose de très gros arguments qui lui permettent de tenir tête et de se faire une place sur le podium. Dans son catalogue, elle multiplie les grosses sorties, comme Silo par exemple. Mais une autre grosse série s’apprête à créer l’évènement avec le lancement de sa saison 2, et ça promet d’être dément.

Apple TV+ montre encore sa prochaine grosse série évènement

C’est l’une des séries les plus chères de l’histoire avec un budget d’un peu plus de 20 millions de dollars par épisode, et ce même si Apple TV+ va mal. Il faut croire que la plateforme mise très gros sur le retour de sa série phare Severance. Après une première saison couverte de critiques positives et d’excellents retours, la saison 2 débarque dès le 17 janvier 2025 sur Apple TV+. On ne sait pas encore de quoi il sera question exactement, mais ce qui est sûr, c’est que la série conservera son esthétique et son univers si atypique. Alors que nous ne sommes finalement plus qu’à quelques semaines de la diffusion, Apple a partagé une nouvelle bande-annonce avec des extraits inédits qui donnent faim. On retrouve ce bon vieux Mark toujours aussi perdu et divisé après ses découvertes au sujet de Lumon. Sans compter tous les problèmes qui vont se mêler à la fête.

Rendez-vous le 17 janvier 2025 sur Apple TV+ pour la saison 2 de Severance et ainsi retrouver Mark (Adam Scott), Dylan (Zach Cherry), Helly (Britt Lower) ou encore Milchick (Tramell Tillman)