Vous avez du retard dans les nouveautés Prime Video de décembre 2024 ? Pas de panique, elles ne vont pas disparaitre de sitôt et la totalité des ajouts n'est même pas encore disponible à l'heure d'écrire ces lignes. Dans les sorties à ne pas manquer, il y a la plus grosse série de la fin d'année, Secret Level. Une anthologie animée de 15 épisodes sur des licences très connues du jeu vidéo, et même au-delà, à l'instar de God of War, Warhammer 40K ou la mascotte de Capcom Mega Man.

Les sorties films Prime Video confirmées de janvier 2025

Envie de connaître certaines des prochaines nouveautés Prime Video de janvier 2025 ? Ça tombe bien, on est là pour ça justement ! Pour commencer l'année 2025, Amazon s'offre deux films avec des stars. Il y aura tout d'abord le biopic Unstoppable réalisé par William Goldenberg qui signe sa première réalisation. S'il débute à ce poste, c'est loin d'être un bleu dans le métier puisqu'il a été crédité en tant que monteur sur Heat, Ali, Gone Baby Gone, Zero Dark Thirty ou encore sur plusieurs Benjamin Gates et Transformers.

Unstoppable, qui sera disponible le 16 janvier sur Prime Video, raconte l'histoire de Anthony Robles (Jharrel Jerome) qui est né avec une seule jambe. Un handicap qui ne l'empêchera pas de devenir champion de lutte de la NCAA. Jennifer Lopez ainsi que Don Cheadle sont au casting. Ensuite, vous pourrez rire aux côtés de Reese Witherspoon et Will Ferrell dans la comédie romantique Vous êtes cordialement invités. Le scénario ? Deux mariages programmés le même jour vont être responsable d'une bataille entre le père de la mariée, et la sœur de l'autre mariée. À voir en exclu sur Prime Video le 30 janvier 2025.

16/01 Unstoppable

30/01 Vous êtes cordialement invités



Les sorties séries confirmées de janvier 2025

Si vous êtes fans de séries policières, les sorties Prime Video de janvier 2025 vont frapper fort avec On Call. La nouvelle production des créateurs de New York, police judiciaire (Law & Order) et FBI. « Un drame policier viscéral et plein d'adrénaline qui suit un duo composé d'un policier débutant et d'un policier chevronné lors d'une patrouille à Long Beach, en Californie. Tournée avec un mélange de caméra portables, de bodycam et de dashcam, pour créer un effet de « cinéma-vérité », la série explore la moralité de la protection et du service d'une communauté ». Une petite inspiration The Shield ?

Dans ce line-up non définitif des ajouts Prime Video de janvier 2025, les abonnés peuvent aussi s'attendre à la saison 3 de l'émission LOL: Qui rira le dernier ?, à une série documentaire sur l'influence Molly Mae, à la saison 2 de The Rig ou encore au retour d'Harlem. Une saison 3 qui suivra le groupe de quatre femmes à un moment crucial de leur vie où elles vont vivre des changements comme jamais auparavant.

2/02 The Rig - saison 2

9/01 On Call - saison 1

10/01 LOL: Qui rira le dernier ? - saison 3

17/01 Molly-Mae: Behind it All - série documentaire sur l'ex candidate de Love Island

23/01 Harlem - saison 3



Source : Amazon Prime Video.