Lancée plus exactement en février 2022 en exclusivité sur Apple TV dans une première saison au succès critique et public retentissant, l'excellente série Severance revient, après une très longue absence, le 17 janvier 2025. Il semble que ses créateurs aient d'ailleurs encore des idées en tête pour au moins une troisième saison. Il ne faudra en tout cas plus attendre excessivement longtemps pour enfin voir ce qui nous attend pour la suite du programme dans ces bureaux pas comme les autres.

Retour au bureau de la folie pour Severance saison 2 sur Apple TV

Il aura donc fallu attendre presque trois ans pour retrouver l'un des plus gros cartons d'Apple TV. Créée par Dan Erickson et réalisée par Ben Stiller et Aoife McArdle, Severance a clairement marqué les esprits par son concept original et dérangeant, porté par des acteurs talentueux accentuant encore cet aspect étrange et intrigant. Pour rappel, nous y suivons notamment Mark Stout (Adam Scott), employé de Lumon. Sauf que cette société a une particularité à l'éthique discutable : la séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés. Sauf que cela prend la forme de deux vies totalement séparées, avec leurs propres comportements et souvenirs.

La première saison du carton Apple TV nous montrait donc les deux vies de Mark essayant tant bien que mal de se raccrocher, avec un cliffhanger final qui laissait entrevoir un avenir extrêmement prometteur pour la série. Nous ne pourrons découvrir tout cela que le 17 janvier 2025, la série ayant clairement bien pris son temps (et mis énormément de moyens dans le processus) pour nous préparer une saison 2 qu'on espère d'aussi excellente facture.

À ce sujet, Apple TV a d'ailleurs partagé un nouvel aperçu que vous pouvez consulter ci-dessous. On y retrouve le Mark du travail, clairement perdu après ses découvertes au sujet de Lumon. C'est une nouvelle équipe qui l'accueillera pour son retour au travail, avec son manager Seth (Tramell Tillman), l'accueillant avec une poignée de ballons à son effigie et un sourire loin d'être amène. On est donc très curieux de voir comment se passera ce retour au bureau avec Severance saison 2. Pour cela, rendez-vous à partir du 17 janvier sur Apple TV.

Source : Apple TV sur YouTube