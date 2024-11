Apple TV+ a beau devoir faire des économies, pour le moment, ça ne se voit pas. Entre la saison 2 de silo, dont le deuxième épisode sera disponible ce vendredi 22 novembre 2024, le renouvellement de l'une de ses meilleures séries, Severance, et d'autres projets, la plateforme a des cartouches en stock. On a d'ailleurs un premier aperçu d'un shows télévisés originaux qui arrive dès le premier trimestre 2025.

Un trailer pour cette série comique Apple TV+ au casting 5 étoiles

Le programme Apple TV+ pour 2025 commence à se dessiner avec des films et séries importants déjà datés. Dans l'ordre, il y aura la saison 2 de Severance le 17 janvier 2025, et la saison 4 de Mythic Quest le 29 janvier 2025. Plein d'autres choses viendront sûrement s'intercaler dans les prochaines semaines comme The Studio. Une nouvelle série comique originale fraîchement dévoilée qui est réalisée, scénarisée et produite par Seth Rogen et Evan Golberg. Ensemble, ils ont déjà formé un duo de chocs en écrivant les scénarios de différents films délirant tels que C'est la fin, L'Interview qui tue, Délire express ou le très apprécié teen-movie SuperGrave.

Ce duo, qui a aussi travaillé sur le film d'animation Ninja Turtles Teenage Years, revient donc sur Apple TV+ avec la série The Studio. « Seth Rogen incarne le nouveau directeur d'un studio de cinéma, Continental Studios. Prêt à tout pour avoir l'approbation des stars, lui et son équipe doivent jongler entre les exigences de la société et les ambitions créatives, tout en essayant de garder les films vivants et pertinents ».

Cette série Apple TV+ ne se refuse rien et a fait appel à un casting dingue qui comprend des stars d'Hollywood. Dans la bande-annonce, on peut apercevoir Martin Scorsese (Les Affranchis, Casino...), Catherine O'Hara (Beetlejuice, The Last of Us Saison 2...), Bryan Cranston (Malcom, Breaking Bad...), Zoe Kravitz (The Batman, High Fidelity), ou encore Charlize Theron (Mad Max Fury Road, Monster...). Une distribution de haut vol qui a l'air de jouer sur l'existence réelle de ces acteurs dans son propos. La diffusion aura lieu entre le 26 mars 2025 et le 21 mai 2025 sur Apple TV+, avec 10 épisodes d'une durée respective de 30 minutes environ.

Source : Apple TV YouTube.