La plateforme de SVOD Apple TV+ va faire de nombreux heureux parmi ses abonnés. Elle vient de faire une annonce de taille pour l'une de ses meilleures séries.

La rentrée est gage de grosses nouveautés dans les services de streaming. Netflix, Disney+, Prime Video... Toutes ont fait le plein de programmes très attendus. Même les plateformes un peu moins mises en avant, comme Apple TV+, ont du lourd pour tout le monde. Cette dernière a d'ailleurs une très bonne nouvelle pour cette séries adorées qui vient de faire son retour. Ce sont les fans qui vont être aux anges !

Ce n'est pas fini pour cette série phare d'Apple TV+

Il se passe de belles choses pour Apple TV+ en ce moment ! La plateforme vient de passer une nuit historique à l'occasion des Emmy Awards 2025. Elle confirme une fois de plus la qualité de ses productions maison avec la consécration de sa dernière série : The Studio. Mais attention, les nouvelles créations sont loin d'évincer les plus anciennes, déjà récompensées par le passé. Preuve en est avec une grande annonce pour l'un des titres les plus appréciés de son catalogue.

Le jour même de son retour à l'écran pour sa quatrième saison, The Morning Show avait une grande nouvelle à partager avec son public. Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, les vedettes de cette série qui plonge dans les coulisses des talk-show américains, sont loin d'avoir raccroché leur micro de journalistes. Eh oui ! C'est maintenant officiel : les deux actrices retrouveront leur rôle respectif de Bradley Jackson et Alex Levy pour une saison 5, toujours sur Apple TV+.

La plateforme a en effet toute confiance dans son projet ! Matt Cherniss, directeur des programmes, a confié que les équipes étaient « impatientes que les téléspectateurs découvrent le prochain chapitre de cette série dramatique ». Pour l'heure, aucun détail sur ce que la saison 5 de The Morning Show pourrait raconter n'a été donné. Cependant, Jennifer Aniston a déjà laissé entendre, sur le plateau de The Late Show With Stephen Colbert, que les auditions ont débuté. En attendant d'en apprendre davantage, retrouvez la saison 4 en exclusivité sur Apple TV+, notamment disponible via l'abonnement MyCANAL.