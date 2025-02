Quoi de neuf sur la plateforme SVOD Max du 10 au 16 février 2025 ? On fait un tour de toutes les nouveautés films et séries à ne pas rater cette semaine.

Notre périple pour la mise en avant des sorties des plateformes de streaming vidéo s'achève avec Max, après Netflix, Disney+ et Prime Video. Pour enlever le pansement tout de suite, non ce n'est pas encore l'heure du retour de l'une des meilleures séries HBO de ces dernières. En effet, la saison 3 de The White Lotus ne sera pas disponible avant le lundi 17 février 2025 sur le service SVOD. D'ailleurs, les nouvelles sorties de la semaine ne brillent guère pour les séries, mais heureusement, il y a des longs-métrages à visionner.

Tous les films Max du 10 au 16 février 202

Le Conjuring-verse est de retour dans les nouveautés Max de la semaine avec La Nonne 2 : La Malédiction de Sainte-Lucie. On est très (très) loin de Conjuring 1 & 2, qu'on conseille vivement, et les fans de ces deux longs-métrages risquent de tomber de haut. Malgré tout, le film est tout de même apprécié par une frange des spectateurs sur IMDb et Rotten Tomatoes. « Très effrayant. Très bonne histoire. J'ai sauté plusieurs fois » déclare l'un d'eux.

HBO, qui est la chaîne avec les meilleures séries, proposera le documentaire Fake Famous dans les sorties Max du 10 au 16 février 2025. « Le documentaire suit une actrice, une créatrice de mode et une assistante immobilière qui tentent de devenir des influenceuses sur les médias sociaux en achetant de faux followers et des bots pour accroître leur popularité ». Un autre documentaire, Swiped: Hooking Up in the Digital Age, s'intéressera aux rencontres et relations à l'ère des applications mobiles de dating. Les comédies françaises Joséphine arrive également le 12 février 2025 sur Max.

10/02 Fake Famous - documentaire

12/02 Joséphine Joséphine s'arrondit

13/02 La Nonne 2

14/02 Swiped: Hooking Up in the Digital Age - documentaire



Tous les séries du 10 au 16 février 2025

Pas de nouvelles séries pour Max pour cette semaine du 10 au 16 février 2025. À la place, les abonnés sportifs pourront suivre en direct, via Eurosport, les Championnats du monde de biathlon 2025 en Suisse, à Lenzerheide. Voici toutes les dates pour les différentes étapes de cet événement.

Mercredi 12 février, 14h30 : Relais mixte

Vendredi 14 février, 15h05 : Sprint femmes

Samedi 15 février, 15h05 : Sprint hommes

Dimanche 16 février, 12h05 : Poursuite femmes

Dimanche 16 février, 15h05 : Poursuite hommes

Mardi 18 février, 15h05 : Individuel femmes

Mercredi 19 février, 15h05 : Individuel hommes

Jeudi 20 février, 16h05 : Relais mixte single

Samedi 22 février, 12h05 : Relais femmes

Samedi 22 février, 15h05 : Relais hommes

Dimanche 23 février, 13h45 : Mass-start femmes

Dimanche 23 février, 16h05 : Mass-start hommes

12/02 Championnats du monde de Biathlon - du 12 au 24 février avec Eurosport - sport



Source : Max France.