Après Netflix, Prime Video, Disney+ et Max, on connaît toutes les nouveautés Apple TV+ de février 2025. En janvier 2025, la plateforme SVOD de la firme à la pomme a donné deux bonnes raisons de maintenir son abonnement ou de s'abonner avec les retours de Severance dans le cadre de la saison 2, et de Mythic Quest qui est revenue à la fin du mois avec les deux premiers épisodes de sa saison 4. Une partie des prochains épisodes de ces deux énormes séries sera diffusée en février, mais dans un cas comme dans l'autre, il faudra attendre jusqu'en mars 2025 pour la conclusion.

Tous les films Apple TV+ de février 2025

Depuis notre tour d'horizon des sorties Apple TV+ confirmées de février 2025, la plateforme de streaming vidéo n'a fait aucune annonce de nouveaux films. Quels sont les longs-métrages à surveiller ce mois-ci ? Milles Teller (Top Gun Maverick) et Anya Taylor-Joy (Furiosa : Une saga Mad Max) se partagent l'affiche de The Gorge. Une production de SF par le réalisateur de Sinister et Black Phone où deux agents très expérimentés doivent surveiller un vaste gouffre secret qui cache visiblement un mal pour le monde.

The Gorge sera disponible le 14 février 2025 sur Apple TV+, tandis que KRANK Berlin, le second film du mois, arrive le 26 février 2025. Il s'agit d'un drame qui raconte l'histoire de la jeune Dre Parker à un tournant dans sa vie où elle va se retrouver à travailler dans un service d'urgence chaotique dans l'hôpital le plus difficile et le plus fréquenté de Berlin. Malgré l'absence de moyens pour l'hôpital ou pour celles et ceux qui le font vivre, l'équipe va devoir se soutenir.

14/02 The Gorge

26/02 KRANK Berlin



Toutes les séries de février 2025

Les premiers épisodes de Severance Saison 2 sont disponibles sur Apple TV+ et les futurs épisodes 4 à 7 seront ajoutés entre le 7 et le 28 février prochains. Si le début était peut-être un peu dur, les critiques qui ont pu avoir déjà accès à l'ensemble de la saison sont emballées par ce qu'elles ont vu. Une grande série assurément qui reviendra pour une saison 3 à une date encore inconnue. Mais elle pourrait débarquer bien plus vite qu'on ne le croit puisque Ben Stiller n'a visiblement pas chômé.

Dans les ajouts Apple TV+ de février 2025, il y a également les nouveaux épisodes de Mythic Quest Saison 4. « De retour sous les mêmes néons de ses bureaux, l’équipe de Mythic Quest fait face à de nouveaux défis dans un paysage du jeu vidéo en pleine mutation ». Comme annoncé précédemment, le catalogue s'enrichira également avec la saison 2 de Surface, une série documentaire sur le foot ou encore Goldie. Une série d'animation qui ne faisait pas partie de l'agenda des sorties Apple TV+ de février 2025, mais qui est venue se greffer en dernière minute. Elle est inspirée du court-métrage du même nom.

5/02 À l’amour, à la mort Mythic Quest - saison 4 épisode 3

7/02 Severance - saison 2 épisode 4

12/02 Mythic Quest - saison 4 épisode 4

14/02 Goldie - série d'animation Severance - saison 2 épisode 5

19/02 Mythic Quest - saison 4 épisode 5

21/02 Onside: Major League Soccer - série documentaire Surface - saison 2 Severance - saison 2 épisode 6

26/02 Mythic Quest - saison 4 épisode 6

28/02 Severance - saison 2 épisode 7



Source : Apple.