Les sorties Apple TV+ de février 2025 sont marquées par les épisodes inédits de Severance Saison 2, mais également ceux de la saison 4 de Mythic Quest. Une sitcom américaine créée et avec Rob McElhenney qui nous plonge dans les coulisses d'un studio de jeux vidéo, et qui raconte les affres de la conception d'un MMORPG. Une production originale pour la plateforme de streaming vidéo avec notamment Ashly Burch au casting, qui est bien connue du paysage vidéoludique puisqu'elle incarne Aloy dans Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, Chloe dans Life is Strange ou encore Tina dans la saga Borderlands.

Le spin-off de cette série Apple TV+ débarque en mars 2025

Alors que la saison 4 de Mythic Quest se terminera le 26 mars 2025 avec l'épisode 10, le premier spin-off Side Quest est déjà prévu dans l'agenda des prochaines sorties Apple TV+. Et il n'y aura vraiment pas longtemps à attendre puisque cette nouvelle série sera disponible en même temps que le dernier épisode de Mythic Quest Saison 4, soit dès le 26 mars 2025. À l'image du show télévisé principal, Side Quest va bien entendu toujours s'intéresser au monde du jeu vidéo, mais cette fois, elle va un peu s'écarter du studio en lui-même pour se focaliser sur des personnages qui gravitent autour.

« Parcourez l'univers de Mythic Quest avec ces quatre histoires individuelles. Suivez les vies d'employés, propriétaires de magasins de comics, musiciens d'orchestre itinérant et membres du département artistique qui cherchent le succès, l'amour et leur communauté » révèle le synopsis de cette future production Apple TV+.

À l'instar de Severance, de Mythic Quest ou d'autres séries de la plateforme, Side Quest ne délivrera pas tous ses épisodes d'un seul coup. En effet, Apple TV+ se contentera de diffuser les deux premiers épisodes à partir du 26 mars 2025, et le reste suivra à un rythme toujours hebdomadaire.

Source : Apple.