Si Apple TV+ n'a peut-être pas de la même exposition que Netflix, Prime Video, Disney+ ou Max, il ne faut clairement pas sous-estimer la plateforme de la firme à la pomme. Bien au contraire, c'est même l'inverse, car le service offre parmi les meilleurs programmes que l'on trouve sur la scène SVOD. Et la société va le prouver d'ici quelques jours avec une pépite qui fait encore l'unanimité avant sa sortie officielle le 17 janvier 2025. Du moins pour l'instant.

Carton plein pour cette série Apple TV+ adorée

Comme les plateformes concurrentes, Apple TV+ va dégainer des nouveaux films et séries en janvier 2025 avec le retour de l'une des meilleures séries, Severance. La saison 2, qui est d'ores et déjà très attendue après le succès de la précédente, sera disponible à compter du 17 janvier 2025. Si vous êtes abonnés à la plateforme de streaming vidéo, vous pouvez déjà regarder un aperçu de la saison 2 de Severance avec les huit premières minutes. Mais peut-être que vous l'avez déjà fait, et dans ce cas, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaires.

Severance, qui est parmi l'une des meilleures séries Apple TV+, fait déjà un carton en amont de son retour prochain. Les premières critiques de la presse ont été publiées sur Rotten Tomatoes et la saison 2 obtient pour le moment un score parfait de 100% avec 40 avis. « Il y a quelques problèmes de narration ici et là (comme il y en avait, pour être honnête, dans la première saison), mais pour l'essentiel, la nouvelle saison est aussi passionnante, surprenante, sombrement drôle et unique qu'auparavant » résume Rolling Stone.

Pour New York Post, la série Apple TV+ se démarque encore de la masse. « À une époque où trop de divertissements donnent le sentiment d'être faits par un algorithme, il s'agit d'une série rare qui donne l'impression d'une vision créative singulière ». Pour voir si vous êtes en phase ou non avec ces retours élogieux, rendez-vous le 17 janvier 2025 sur Apple TV+. Et voici pour rappel le synopsis de Severance Saison 2. « Dans la deuxième saison, Mark et ses amis découvrent les conséquences désastreuses d'une mauvaise manipulation de la barrière de séparation, ce qui les entraîne encore plus loin sur le chemin du malheur ».

Source : Rotten Tomatoes.